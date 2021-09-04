BTS防彈少年團打卡牆登銅鑼灣　TinyTAN朱古力期間限定店開張

韓國男團BTS防彈少年團享全球性高人氣，香港亦擁大批A.R.M.Y（BTS粉絲名）！繼韓國及日本後，BTS的虛擬角色「TinyTAN祝褔語朱古力」終於在本月登陸香港，位於銅鑼灣的限定店更特別準備了打卡牆讓粉絲拍照。
「TinyTAN祝褔語朱古力」的銅鑼灣限定店用了BTS防彈少年團的顏色紫色設計外，亦增設了多個角色造型的打卡位，讓香港A.R.M.Y拍照留念。除了打卡牆外，限定店更為粉絲用心準備多款禮物，只要答對與組合相關問題，就能獲得夾公仔的機會，可能有機會帶走無線耳機等豐富禮物。而這次香港發售的產品共有4款，其中「Magic Door」和「MIC Drop」更是獨家款，粉絲必定要把握時間搶購！
按圖率先睇「TinyTAN祝褔語朱古力」限定店：
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