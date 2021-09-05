鬼同你OT｜肩負當年「救收視」重任　造就連煲七日劇集風氣

無綫（TVB）劇集《鬼同你OT》（2015）最近在翡翠台深宵時段重播，雖然《鬼》劇當年未能獲得「最佳劇集」殊榮，但胡定欣依然憑此劇首度榮登視后，而同劇的另一位女主角田蕊妮亦獲頒當年的「最受歡迎電視女角色」。而另一方面，《鬼》劇亦是2015年的劇集收視冠軍，電視平均收視達27點，綜合收視更有29點，外購劇《武則天》跟隨其後。

即重溫2015年劇集收視排行：

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按照大部分觀眾對「收視」的認知，依TVB標準，未夠30點收視亦不算亮麗，但參考《鬼》劇的成績，當年的成績明顯較低迷，即使外購劇《武則天》主角范冰冰親自來港宣傳加持，收視成績依然面對阻力。其實當年除了劇集收視壓力大之外，星期六、日的綜藝節目亦遭受同樣的困局。例如《今晚睇李》每集都介乎13至19點之間，大型選秀節目《超級巨聲4》的收視更大不如前作，平均僅得14至15點，情況不太理想。

當年仲有由阿姐汪明荃、秋官鄭少秋主持的《Sunday靚聲王》坐陣，收視成績較理想，基本上都超過20點，最高的集數更錄得25點收視！（網上圖片）

正因如此，當時就有傳TVB高層包括余詠珊決定播足7日劇集救亡，首先是70集的《武則天》，繼而是《鬼同你OT》。《鬼》劇最初版本原是20集，為配合當年的制度而重新剪輯成為28集。雖然劇情有「拖長」之嫌，但無疑成功振興當時的TVB收視，《武則天》成功帶挈星期六、日黃金時段節目提升至穩定地有21點以上，《鬼同你OT》更在冋六、日錄得平均26至28點的水平，同時亦造就當年一星期煲足7日劇的睇電視風氣。

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「神同步」出現在第四集：

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「色誘陳豪」會在第6集出現：