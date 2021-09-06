內地粉絲團為BTS集資慶生罰禁言60日　清朗行動連帶IU等韓星受害

內地早前推出「清朗行動」，列出10條強硬限令，規範明星及粉絲飯圈行為。繼一眾內地藝人受影響後，近日就有內地粉絲為BTS防彈少年團成員Jimin集資慶生而被罰禁言60日，就連IU、BLACKPINK和EXO等多個後援會也因違規而被禁言。



BTS防彈少年團Jimin的內地粉絲團「百度朴智旻吧」，早前宣布因清朗行動要改名後，再因為偶像集資而遭禁言60天。有指粉絲團為慶祝Jimin生日，與韓國濟州航空合作推出「朴智旻專機」，由機身到機艙內部及機票等，全部都印有Jimin的肖像，為期三個月。此外，粉絲團更花上天價廣告費買下美國《紐約時報》及英國《泰晤士報》的全版廣告，為偶像慶生。

「百度朴智旻吧」因為Jimin集資慶生被罰禁言60日。（微博圖片）

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有指粉絲團由今年4月起開始集資，短短三分鐘就突破100萬人民幣外，一小時就超過230萬元。為了避開審查，粉絲團用上「橘子」的表情符號代替「集資」二字，卻仍難逃被網民檢舉。最終「百度朴智旻吧」被罰禁言60天，微博也發公告強調「堅決反對此類非理性追星行為」，不少內地網民表示支持行動，支持全面禁韓，理應嚴肅處理。

粉絲團嘗試用表情符號代替「集資」二字，但仍難逃檢舉。（微博圖片）

除了「百度朴智旻吧」外，昨日微博公布共有21個粉絲團同樣因「非理性追星內容」而被罰禁言30天。名單中可見，除了BTS防彈少年團相關粉絲團外，IU、BLACKPINK、EXO、NCT和少女時代等，多個韓星粉絲團都有被提及，相信對之後名單陸續有來。

網上流傳多個韓星內地粉絲團被禁言30日。（微博圖片）

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