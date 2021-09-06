絕夜逢生｜第二季驚悚回歸解開末日預言　一文睇清三大未解之謎

比利時神劇《絕夜逢生》（Into The Night）去年5月在Netflix播出後大獲好評，憑毫無冷場及充滿新鮮感的劇情，不只登上全球排行榜的首3位，更在爛番茄奪得88%的高分。Netflix宣佈第二季即將於9月8日上架，記者為大家整合首季留下的謎團及人物關係，在煲劇前做足準備。

《Into The Night》第二季即將於9月8日在Netflix上架。（Netflix）

《絕夜逢生》改編自波蘭作家Jack Dukaj於2015年出版的暢銷小說《The Old Axolotl》，講述宇宙災難突然爆發，所有生物只要受太陽照射都難免一死。一位北約組織的軍人，脅持一班由比利時布魯塞爾起飛的Red-eye flight，並宣揚末日預言，帶着機上來自不同國家及背景的乘客，不斷飛往黑暗保命。

劇集開首跟恐怖襲擊的劇集很相似。（劇照）

劇集只有短短6集，節奏極為明快絕不拖泥帶水，驚險劇情浪接浪。加上場面多數都是在機艙和駕駛室內，在密集的空間內營造出緊張氣氛，讓劇迷彷如置身於現場，跟角色一起排解疑難，同時一口氣追看整季。值得留意的是，劇集在對白上花了不少心思，例如不同國籍的乘客在危機關頭都會有不同的處理方式，在適當的時候融入獨裁與歷史等議題，這個手法亦是對於災難片來說比較新鮮的。

承接首季的結局，乘客們終於抵達保加利亞，在蘇聯時期留下的舊軍事碉堡躲避太陽。他們好不容易可以喘息，一場不幸的意外竟毀了部分的存糧，連累所有人一下子又被趕回地面。乘客們必須長途跋涉到挪威的全球種子庫，為生存孤注一擲，但他們不是唯一想出這個辦法的人。為了大局著想，他們必須分開行動、取悅收留他們的軍人，在分秒必爭的冒險中做出犧牲。

點擊下圖了解機上的乘客背景及關係：

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其實首季仍留下很多未解之謎，除了太陽因不明原因而導致生物死亡外，還有三大伏筆。劇中關鍵人物Terenzio似乎還暗藏了不少秘密，於結局中他是否真的死掉，還是他就是劇中所提及過帶有抗體的少數人類之一？另外，保加利亞軍事碉堡內的軍隊是好人或是敵人？最後就是，在醫院中仍然非常活躍的小動物是否暗示了陽光不會殺死所有生物？