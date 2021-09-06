陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕：佢哋話係某人嘅經驗

陳靜（Dada）在2012年，憑《低俗喜劇》「徐家欣」（爆炸糖）一角，擊敗憑同一部戲而獲提名的邵音音、《逆戰》金燕玲、《聽風者》范曉萱及《消失的子彈》江一燕等，勇奪金像獎最佳女配角，其中一幕她以「爆炸糖」為男主角提供服務成為經典。時至今日，Dada與「爆炸糖」仍然是畫上等號。

即重溫當年「爆炸糖」一幕：

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最近Dada獲邀請到由Eric Kwok（郭偉亮）、劉浩龍（師兄）和谷德昭主持的YouTube節目《圓桌德州撲克》（Round Table Poker）做嘉賓，可惜最後不敵師兄，所以要接受大懲罰，被要求重演《低俗喜劇》中「爆炸糖」的一幕。提到當年，Dada表示當時拍了很多個Take，而《低俗喜劇》亦是她從影以來最大尺度的演出：「呢樣嘢都令到之後好多人問我有冇（試過），其實根本好多人試咗啦吓嘛？」繼而三位主持更向Dada迫供，問到底「爆炸糖」是誰人的主意，Dada即是尷尬回答：「佢哋話係某人嘅經驗，（谷德昭：邊個呢？係時候講啦！）好似唔係圈內人嚟嘅！」三位男主持即時噓聲四起，更反諷Dada回答得大方得體。不過，Dada依然有遵守承諾，將當年《低俗喜劇》的經典一幕再現人間！

即睇最新版本的「爆炸糖」戲碼：

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即睇Stephy發嬲掟鐘：