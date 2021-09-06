鬼同你OT｜江榮暉入行34年專演小人物　慘被後輩視為反指標

由胡定欣、田蕊妮、陳豪等主演的無綫（TVB）劇集《鬼同你OT》（2015）最近在翡翠台深宵時段重播。除了一眾主演之後，劇中的配角亦演出亮眼，例如說話極苛刻的「馬屁精」馬蹄露、以及超性感的「蜘蛛精」楊秀惠。而飾演反派陳查理的江榮暉亦非常重戲份，經常與田蕊妮爭執非常搶鏡。

「即重溫馬蹄露以及江榮暉的演出：

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其實江榮暉一向壇於飾演「小人物」，印象較為深刻的例如還有2019年在《過街英雄》中飾演黎世忠。當時劇情講到阿Yan（黃翠如飾）為了調查一位淫賤老闆黎世忠（江榮暉飾）而混入了一間公司，她更化身成俏秘書色誘對方，以短裙上陣的她僭建上圍，一時彎腰，一時大騷迷人長腿，在老闆面前搔首弄姿。而江榮暉亦充份表現出好色的一面，入型入格。

即重溫《過街英雄》江榮暉飾演淫賤老闆：

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江榮暉當年參加過《超級新星》後加後1987年第十四期訓練班，同班同學包括郭富城、林文龍、邵仲衡、梅小慧等。江榮暉入行後專注拍劇，曾經因為周星馳離開《430穿梭機》需找人頂替而有機會參與兒童節目，不過最後位置被鄭伊健爭取到。

江榮暉入行後發展不俗，曾參與過經典劇集《蓋世豪俠》、《卡拉屋企》以及《巨人》等作品，頗有名氣，繼而決定在1997年往外闖，前往馬來西亞發展。可惜時不與他，江榮暉在當地未能打響名堂，甚為挫敗，最後在2006年回流香港重返TVB。

江榮暉曾參與多部劇集，雖然大部分均為「閒角」，但演出到位而且往往能夠吸引觀眾眼球，在不少人心目中是好戲之人，包括後輩。江榮暉早前接受專訪時曾經坦認，曾有不少後輩向他說「唔想好似你咁半紅不黑」，意指他演技了得但郤苦無上位機會。然而，江榮暉並沒有介意，更笑言自己是藝術家性格，要在死後才會真正出名。

江榮暉在《大帥哥》飾演日本人北野友。（截圖）

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