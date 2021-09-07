梁朝偉被鄭裕玲踢爆曾豪言36歲退休　闊別電視圈33年出年將再拍劇

影帝梁朝偉 (偉仔) 近日頻頻為他首部主演的荷里活Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）進行宣傳活動，上星期他就接受了鄭裕玲（Do姐）的訪問，而該段訪問於昨日（6日）在商台《口水多過浪花》節目中播出，偉仔除分享了今次拍Marvel電影的過程，還暢談自己拍戲生涯入面為人知的經歷。Do姐更爆料指偉仔早年曾豪言自己要在36歲退休，但卻一直堅持到現在依然戲約不斷，更進軍拍荷里活電影，現年59歲的偉仔卻笑言已經忘記自己當年有說過。

梁朝偉早前接受Do姐訪問。（Instagram：@do_do_cheng）

偉仔表示隨住自己年紀漸長價值觀亦有變，他目前並沒有退休時間表︰「開始嘅時候做演員好辛苦，諗法好極端，但唔係經歷嗰啲辛苦就唔會有今日嘅我，大個咗價值觀唔同咗，最近10年我個人輕鬆咗，想做咪去做。依家有興趣咪拍下嘢，我冇俾一個限制自己一定要拍咩，唔係冇諗住退休，但攰咪抖下囉，如果有好有興趣嘅嘢就做，始終係自己鍾意嘅嘢。」收回了退休宣言，又認為接戲都要講緣分。偉仔又預告將會重返闊別了33年的電視圈，他透露明年會飛往溫哥華拍攝電視劇，亦是他拍完無綫劇《俠客行》後，相隔33年後再次演出電視劇，相信一眾劇迷都十分之期待。

兩位昔日拍檔攬住敘舊。（Instagram：@do_do_cheng）

提到花了4個月拍攝《尚氣》飾演「文武」一角，偉仔直言與想像中不同：「想試吓同以前唔同嘅角色，但好頭痕，導演講係反派，但睇劇本又唔係，好多感情戲同人性化，唔係咁邪惡。同埋之前話唔使點打，但喺悉尼一開工就拍打戲，一日拍足10小時，冇放飯時間。因為我冇打嘅準備，所以同陳法拉、劉思慕喺廠度自己練，盡量親身上陣，太危險嘅導演就怕我受傷會冇人拍。日日都係咁，幾辛苦，好似以前拍劇咁。」他在另一個訪問中又表示用「十環」拍打戲，大部分時間都要靠想像力，幸好自己是睇《如來神掌》長大，加上拍過多部武打片，才能夠應付得到。

梁朝偉在《尚氣與十環幫傳奇》中有不少動作場面。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

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