三台齊播國劇睇足7晚　由娛樂觀眾進入教育層面

內地劇近年經常登陸無綫，《延禧攻略》、《燕雲台》等甚受觀眾歡迎，但以偶像、宮鬥為主的題材外，近日更擴展至其他愛國題材，而且由無綫、開電視、港台31，甚至myTV SUPER，也有得收看愛國電視劇，讓觀眾對國家歷史有進一步認識了解。

下文有愛國歷史電視劇：

《跨過鴨綠江》 無綫財經台

以毛澤東抗美援朝為劇集背景，由國家級演員唐國強演出毛澤東，丁勇岱飾演彭德懷，劇中講述1950年6月朝鮮內戰爆發，美國為首的聯合國軍，派出軍機多次轟炸中國山東、東北等地，毛澤東為首的領導人，宣布抗美援朝，最終在1953年以美國為首的聯合國軍簽下停戰協議，中國在國際舞台地位大幅提高。

《跨過鴨綠江》是講述抗美援朝的故事。

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《大決戰》 港台31

以國共內戰三大戰役為背景，是一齣建黨100年的革命歷史劇，由戰術、戰略、戰鬥層面，講述遼瀋、淮海、平津三大戰役，演員粒粒皆星，有毛澤東專業戶唐國強主演，于和偉飾演林彪，王勁松飾演蔣介石，劉濤飾演宋美齡，對中國近代史有興趣的觀眾，絕對不能錯過。

《大決戰》講述國共內戰中的三大戰役。（港台網頁圖片）

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《大江大河》 港台31

以內地改革開放為背景，由王凱、楊爍、董子健，分別演出宋運輝、雷東寶、楊巡三位時代先驅，在新時代改革變更中，有人成功，有人迷失，知青、退伍軍人、個體戶等代表人物，在大時代下各自踏上成功之路。

《大江大河》講述改革開放的故事。（網上圖片）

《覺醒年代》 開電視

中國歷史題材電視劇，以新文化運動至中國共產黨成立為背景，由張桐飾演李大釗，于和偉飾演陳獨秀，侯京健飾演毛澤東，各人從相識、相知，以至踏上不同的道理，讓觀眾對國家近代史有深切了解，是一齣慶祝建黨百年的獻禮劇。

《覺醒年代》講述新文化運動至中國共產黨成立的故事。（微博圖片）