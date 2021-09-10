張育玲打「鍾林大戰」拳賽　重談節目《造美人》︰唔係預期咁樣

鍾培生和林作的「百萬擂台戰」於本月18日舉行，二人未決戰已火力全開，互相「挑機」。而「培生擂台無敵盃」當日亦會有女子拳擊表演賽，當中ViuTV節目《造美人》的參賽者張育玲（Kathy）將會對戰《最後一屆口罩小姐選舉》代號「服務員」的温穎琦（Ollie）。二人的賽前準備亦進行得絕不馬虎，Kathy接受《香港01》訪問時，表示她們本身是好朋友，但感覺到對方好想贏，所以自己也不可以認輸，難道分分鐘會「冇friend做」？



Kathy參加《造美人》而為觀眾所認識。（IG@kathy.c_____）

Kathy本身做模特兒和直播為主，今年就因為參加ViuTV的選美真人騷《造美人》而為人認識，最後成績是第6名。突然跳出網上平台，踩入電視圈，Kathy非常直接的說︰「主要係有錢就想搵，有嘢做就OK。」Kathy現年31歲，她直認起步遲，「其實某程度上都遲咗少少，不過唔怕啦，個樣唔似就得㗎啦。」

講到《造美人》，原來跟Kathy想像中的不同，當時是抱着試試參加真人騷的心態報名，或者當時改變自己，當減肥也好。Kathy對打過透明質酸和Botox（肉毒桿菌）等醫學美容也直認不諱。當時《造美人》的造型照一出，網民認定是「騎呢」搞笑，Kathy表示︰「我初頭冇諗過係咁，我唔知係咁，因為我自己貪靚，同埋講啲扮靚、醫美嘅嘢。（出到嚟有冇諗點解唔同？）少少啦，唔係預期咁樣，因為我只不過係見到一個另類嘅選美，其實都係選美，我唔知係咁樣。」

Kathy希望透過不同比賽增值認識自己。（陳順禎攝）

Kathy在拳賽中會對決Ollie。

至於準備拳賽方面，Kathy自言也練了2、3個月。飲食上，沒有太大節制，因為運動的體能消耗大，她笑言︰「飲食上如果再限制我諗我會死！餓死！」但操練上就會密一點，過去幾個月一個星期最少上兩堂，然後再慢慢加堂數，賽前兩星期就每日都要練。她講到跟對手Ollie是好朋友，所以感覺有點矛盾，「佢畀我嘅感覺係佢好想要贏，如果佢好想贏，咁我都唔可以認輸。（會唔會冇friend做？）應該唔會，因為大家都知個比賽規則係咁樣㗎嘛！但我會好多顧慮。（例如？）因為我知打落去會痛，我驚整親對方，你話唔識嘅話，我就冇呢個……因為我會覺得畀人打好痛，我唔想打到佢，我有呢個感覺，但係係唔可以有啊嘛。」

Kathy密密拍廣告。

鍾培生與林作甚至已簽署「生死狀」，非常認真「博命」，Kathy就未知她和Ollie會否要簽，「我唔知使唔使簽，但係我諗我哋都未必會打死到對方嘅，我哋都係新手，以我所知，我哋都係呢兩個月先有training，同埋之前都冇接觸過打拳嘅運動，佢兩個就真係可能會打死。」Kathy直言較看好鍾培生，「始終係佢自己挑起呢個戰爭，同埋佢係打開拳嗰個啊嘛。」

Kathy的IG有不少靚相。（IG@kathy.c_____）

《造美人》又好、「鍾林大戰」又好，Kathy覺得無論是哪一個年代，要有noise才會有人留意。被問到會否怕有人標籤她為「博出位」，她說︰「其他嘢自己又好似冇乜資格參加，其他嗰啲我又冇諗，可能同類型嘅選美啦，港姐我又覺得我唔會去。（點解？）好似唔同嘅嘢，嗰啲真係好傳統，我冇咩太大嘅興趣。」對於網民的意見，Kathy原來全都有看，網民罵她「港女」、「好乞人憎」、「公主病」、「八婆」等等，她覺得都是表面上觀眾看到的，也會有一點點不開心，「唔開心係嗰陣個節目每一集啲人都留言，每一集啲人都會話你，even出鏡嘅頻率多與少都係攻擊緊你，咁咪會有少少想快啲做完，會有呢個感覺，唔好再講。起初會好唔慣，我冇諗過有咁大量嘅咁唔鍾意。」

Kathy自言對傳統選美興趣不大。（IG@kathy.c_____）

Kathy在《造美人》中，一開頭外表算是標青的一位，她自言自己也很勤力保養和做facial，加上現在更多運動，會精神一點，即使沒有化妝，狀態也不會太差，除了運動外，要多飲水，戒凍飲，自然會靚。

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