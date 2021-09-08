Coffee林芊妤憶酗酒極端人生　一晚隊成枝伏特加：維持咗好長時間

女星Coffee勤於運動，練成一副令人羨慕的均稱身型，她不時在社交媒體上展示身型。（Instagram@coffee89921）

從當年電視台嘅小演員，到發生「殘廁事件」被迫離開，Coffee林芊妤靠自己的瑜伽專業，成為百萬訂閱人氣YouTuber。她擔任ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》嘉賓時，她透露當年曾被爸爸指責「丟架」，又曾以酒精麻醉自己「由一兩杯到一支兩支」。

Coffee林芊妤曾以酒精麻醉自己「由一兩杯到一支兩支」。（影片截圖）

Coffee憶述當年開始飲酒緣於失戀：「對象係TVB藝人但已經離開，去咗做獸醫，最後發現佢一腳踏兩船。之後有唔係咁好嘅新聞，因為有好多記者我就搬走咗。由於怕鬼唔敢獨居，開始每晚飲紅酒，由一兩杯到一支兩支，覺得好貴，決定買支伏特加，開頭飲一杯仔就瞓，後來發展到飲一支。嗰時日頭好健康咁私人教授瑜伽，但夜晚會獨自買醉，好極端咁維持一段長時間。」Coffee笑言經常被學生聞到酒味：「例如做完用頭倒立、用手倒立，當你運氣嘅時候，（酒氣）就會湧出嚟！其實人哋睇我，以為我好硬淨，但我唔係，返到屋企就會飲，都維持咗一段好長時間。」

其後Coffee接受《香港01》訪問時表，戒酒成功全因仔仔：「我同老公一齊時都仲有飲既，之後就有仔仔囉，有佢之後我晚晚都攬住佢瞓 ，同埋之前我係自己瞓，家陣有老公同仔仔陪，所以晚晚都好有安全。」

「殘廁事件」後Coffee林芊妤透露爸爸話佢好丟架。（影片截圖）

突然因為「殘廁Gathering事件」一躍跳上C1頭版，Coffee直言當時相當無助，家人反應令佢更為心傷：「當時唔知點獨自處理，因為家人好傳統福建人，會話收到朋友MSG話我好丟架，我爸爸真係咁，令我好Hard feeling，覺得全世界話我都好，如果家人企喺自己身邊會釋懷啲，但當時我無。我覺得自己都無做錯事點解要走呀？如果走咗就永遠返唔到嚟，永遠抬唔起頭做人，覺得邊度跌低邊度起返身。」

問到Coffee幾時才跟爸爸改善關係，她說:「係到我大個識得同父母溝通囉，其實我細個時佢會打我，咁我會離家出走啦，會反叛。但之後私發現佢係好須要別人冧嘅一個人，同埋好須要關懷嘅一個人，所以我使做咗全家人都唔會做嘅事，就係成日去攬佢呀，到我有一定經濟能力，其實佢都放下好大擔子，冇咁大壓力，咁脾氣就冇咁差。」

「殘廁事件」後Coffee林芊妤決定邊度跌低，邊度起返身。（影片截圖）