智能愛人劇評 | TVB式搞笑溫馨贏口碑　再減5集更完美

無綫（TVB）電視劇《智能愛人》全劇1-30集劇評。



AI題材並不罕見，無論在外國單元劇《黑鏡》、電影《觸不到的她》、最近的《爆機自由仁》均以AI為藍本。但TVB以AI作題材倒是新鮮，加上由剛復出的視后李佳芯飾演機械人，以及究竟能否拯救收視低迷的《刑偵日記》，劇集未出街已睇頭十足。

充滿TVB風格的搞笑愛情小品

通常以AI作題材，無非都是想像它與人類的關係究竟能擴展到幾深幾遠。到底TVB能否搞搞新意思，拍出既有TVB風格、又帶點深度的AI小品，而《智能愛人》是合格的。《智能愛人》展現出充滿TVB風格的搞笑愛情小品味道，笑點切合大眾口味。這不得不歸功於選角有眼光。雖然劇組無法邀請黃子華出山，最終由陸永接棒做男一，也是合適的選擇。陸永及C君有天然喜感，盧宛茵及蔣志光演技出色，完美呈現小人物的活潑生動，營造輕鬆幽默的格調，增添不少追看性。

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蔣志光淚別泰臣一幕：

+ 3

搞笑溫馨 不忘深度

此外，劇集始終沒有忘記其搞笑定位。觀眾本身預期最後三集應進入大直路，高潮迭起加感動位則不在話下。但是臨近結局，劇情安排李佳芯（Ali、飾演阿寶）騙了陸永（飾演古家廉），夾埋其他人呃陸永食曱甴，上述場口還要頗長，是意料之外的驚喜，相當不錯。

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+ 7

深度方面，《智能愛人》想透過忠心耿耿的機械人，反襯人類的醜惡面，想象人類和機械人共存的可能性。劇中每個角色經常將「機械人三原則」、「機械人都係人」之類的口號掛在口邊，畫公仔畫出腸，都好難令人Get唔到個主題。

《智能愛人》的劇情發展是可預期的，結局大概估到陸永會覓回李佳芯，有情人終成眷屬。但它勝在充滿TVB小品風格，達到搞笑感動或溫馨的預期效果，相信不少認為《刑偵日記》不合口味的觀眾，《智能愛人》應該可以提供相當心理安慰。

點擊看大結局：

+ 11

難掩出戲味 麥美恩故事太長

可惜，就算幾搞笑幾感動，都掩飾不了部份演員的出戲味。李佳芯固然好，陸永靠天然喜感，都睇得投入開心；睇住馮盈盈爆喊的演技大爆發都充滿新鮮感，睇得幾享受。但麥美恩的演技就略嫌浮誇，角色又未夠討好。例如死纏爛打陸浩明，以及在學校幫受欺凌小學生的情節，節奏太慢且悶悶地，較兩倍速飛過都冇損失。

淚別泰臣都頗觸動人心，算是麥美恩最好的一段演技。（劇集截圖）

另外，關楚耀飾演「奇點」老闆Bruce，以及拍檔秦啟維飾演Cook，一個演奸、一個演癲，角色都頗有趣，兩人更有對手戲。雖然他們的對手戲有火花，可惜出戲味太濃，場口又拖得長，是帶點尷尬的火花。然而這些場口又為故事起關鍵作用，想發呆唔睇都唔得。如果你係李佳芯的演技，自然流暢切換AI及人類模式，一人撐起三分鐘，甚至是10分鐘獨腳戲，就當然沒問題啦！但如果演員太出戲，場口幾有火花都好，對觀眾而言都是種折磨。

Ali三分鐘獨腳戲：

+ 1

濃縮至25集更佳

作為一套溫馨愛情小品，《智能愛人》已相當不錯。如果好似踢波咁，搞笑、溫馨、感動，呢三球已經入晒龍，三個效果都有齊。不過如果它能削減部份情節，以及部分演員戲份，精簡至25集，貴精不貴多，相信場波會更好睇，更有追看性。