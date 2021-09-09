岑麗香兩歲仔仔Jacob愛模仿　將沙冰當膚護品：佢伸手搽喺面

岑麗香今日（9日）現身跑馬地出席醫學美容中心開幕禮，已為兩子之母的她無論皮膚又或是身形都保養得宜。香香接受訪問時透露雖然照顧小朋友少了時間護膚，不過依然會抽時間好好裝扮自己：「Take care自己先有能力take care其他人，每個月會抽兩個鐘做下treatment。」



岑麗香現身跑馬地出席醫學美容中心開幕禮，已為兩子之母的她無論是皮膚又或是身形都保養得宜。（葉志明攝）

香香笑言兩歲大的仔仔Jacob喜歡模仿自己搽護膚品，有一次更將果汁沙冰塗上面：「佢都有Jacob’s cream，我有次整咗smoothie畀佢，諗住佢會飲，反而佢伸隻手入去搽晒喺塊面度，好似搽cream咁。所以一啲小動作，小朋友都會吸收。」

她續指近來多了時間留在家中，於是開始為兩位仔仔拍下生活片段：「學識點剪得好睇，加下音樂。疫情時候，好多屋企人都冇得見，就Miss咗小朋友細個好得意嘅時候，我想剪下片分享畀屋企人睇，開心下又唔好錯過咁得意嘅時刻。」香香指現時想多花時間陪伴小朋友，希望可以在工作與家庭之間取得平衡。

香香笑言兩歲大的仔仔Jacob喜歡模仿自己搽護膚品，有一次更將果汁沙冰塗上面。（葉志明攝）

大仔Jacob開始上學，香香說會經常問老師意見：「我都係學習階段點樣做個好媽媽，成日問媽媽Friend同老師，睇下有咩做得好啲同進步。」除此之外，香香亦會經常說故事給Jacob聽以及每日祈禱希望自己能更有耐性，問到Jacob會否幫忙照顧細佬，她說Jacob年紀尚輕：「佢未知點樣照顧，但我成日好似洗腦咁，細佬永遠都係你Forever best friend，令佢知道多一個人仔係件開心事，希望佢哋關係建立得好好。」

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