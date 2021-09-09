幫緊你應援團︱Ian陳卓賢出現達成心願　玻璃骨女生斌琳：好激動

ViuTV全新綜藝《幫緊你應援團》由MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）夥拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，送出驚喜，亦為廣大觀眾送上一些暖意。今晚（9日）的一集就講到Lokman與阿妹收到Cami的委託，為患有先天性成骨不全症（俗稱玻璃骨）的好友斌琳帶來驚喜，達成斌琳見偶像陳卓賢（Ian）的願望。



回想起拍攝當日的情況，斌琳依然非常興奮，她接受訪問時直言見到Ian的一刻內心十分激動。（受訪者提供）

回想起拍攝當日的情況，斌琳依然非常興奮，她接受《香港01》訪問時直言見到Ian的一刻內心十分激動：「雖然我嗰時嘅表現相對冷靜，好似嚇一嚇，但其實內心係好激動，我成個過程應該淨係識望住佢笑，唔識講嘢，講嘢又食晒螺絲。」作為一名「Hellosss」（Ian粉絲專稱），斌琳說最喜歡Ian的笑容和歌聲，而Ian的笑容亦陪伴她走過低潮：「佢唱歌真係好好聽，每次當我唔開心或者失意嘅時候，見到佢嘅笑容，唔開心嘅嘢就會即刻消失，佢嘅笑容有治癒人心嘅魔力。」

斌琳續指Ian的出現令她的生活變得有趣，更認識到其他粉絲朋友為她送上打氣說話：「Ian嘅出現令我嘅生活冇咁沉悶，佢係我第一個會課金嘅偶像，會買佢嘅周邊、出去打卡，同埋認識咗好多Hellosss。Hellosss好有愛，佢哋會畀好多鼓勵說話我同我打氣加油。」拍攝過後，Ian不但追蹤了斌琳的IG，更邀請她看《我是現場》演唱會，非常溫暖。MIRROR的出現為不同人賦予意義，正如Lokman所說，「生命真係可以影響生命。」

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