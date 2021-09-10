姚焯菲笑稱曾後悔參加《聲夢傳奇》：入唔到圍當參觀TVB

只有14歲的姚焯菲（Chantel）能夠獲跨代觀眾的竉愛，除了甜美的聲音與外貌外，更令人欣賞是其談吐與教養。（葉志明攝）

「國民初戀」Chantel姚焯菲，自參加《聲夢傳奇》後人氣急升，隨便一條飲水片段都破5萬點擊。她坦言最大得著是「認識到呢班朋友，15個都做到Friend。」但比賽過程無想過大家都很著緊，會有咁多情緒，直言亦曾經後悔參賽。

SEE SEE TVB上載Chantel訪問，片段中安排Chantel觀看半年前自己拍下的片段，她笑指外貌無太大分別。（影片截圖）

SEE SEE TVB上載Chantel訪問，片段中安排Chantel觀看半年前自己拍下的片段，她笑指自己看來沒太大分別：「之前塊面肥一點，現在就好啲啦。（以前抑或現在靚些？），兩個都唔靚。」Chantel指當初報名純粹係鍾意唱歌，無諗太多，笑言：「入唔到圍都可以參觀下TVB。」被問到有否曾後悔參賽，她直言：「其實有架，當我好眼瞓嘅時候我就會話，唉，早知唔參加啦，我就可以返屋企瞓覺。依家人生充實好多，係好事，因為我好鍾意忙。」

Chantel姚焯菲指當初報名純粹係鍾意唱歌，無諗太多，笑言：「入唔到圍都可以參觀下TVB。」（影片截圖）

因為一曲《戀愛預告》Chantel一躍成為大熱，被指與炎明熹是勁敵更傳出不和。Chantel直言大家都是好朋友：「慢慢同Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文）、Gigi（炎明熹）變熟絡之後，就覺得好彩有呢班朋友陪我，否則每一日我都會好驚，幸好有一班跟我同齡的人，令我變得安心和開心。真係好耐無試過認識一大班朋友，15個都可以做到freind，其實係一件好開心嘅事，好似一班人一齊去追夢，並非只得自己一人咁孤單。」

Chantel姚焯菲指與Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文）、Gigi（炎明熹）成為好友。（葉志明攝）