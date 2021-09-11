拳力以赴的我們｜林丹退役轉打拳被逼做沙包　鄧紫棋睇到心痛

內地競技體驗真人騷《拳力以赴的我們》，由23位來自演藝界、運動界的明星，在經過訓練後走上擂台，而首集出場的退役羽毛球運動員林丹，狀態不俗，而節目更安排他跟MMA世界冠軍張偉麗對打，雖然只是試拳性質，但林丹運動細胞爆燈，看得其他參賽者瞪大眼睛，追看性十足。

鄧紫棋和徐璐只是擔任經理人，不用上擂台。（影片截圖）

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節目本來有24位選手，但其中一位霍尊涉及桃色糾紛，最終自己退出節目，剩下的參賽者，以重量及性別分為四組，包括輕量級拳手利路修、王晨藝、夏之光、姚琛、張大大、張顏齊；中量級拳手鮑春來、辰亦儒、林丹、肖順堯、張倫碩；重量級拳手陳銘、黃旭、紀淩塵、燒餅、盛宇、趙磊；以及女性拳手黃齡、李斯丹妮、乃萬、孫芮、王菊、於文文。拳手中雖然有運動員，有健身習慣的藝人，但對於打拳卻通通是初哥，充滿挑戰性。

李斯丹妮和沈夢辰不停製造效果，相當搞笑。（影片截圖）

參賽者進入選秀現場後，會先測試一下拳力，有運動員底子的林丹，輕鬆打出5000分以上的拳力，但也不及來自俄羅斯的藝人利路修打出6900分，眾人在試完拳力後，節目安排了MMA的女子世界冠運張偉麗，跟大家上擂台，感受一下打拳的氣氛，其中李斯丹尼雖然動作十分靈活，但仍被張偉麗連番擊中，之後到林丹上場，他退役後仍然保持健碩身材，但跟張偉麗對打，也只能一面倒淪為沙包，看得小粉絲鄧紫棋十分心痛。節目中鄧紫棋、徐璐、沈夢辰不用打拳，而是擔任經理人，之後會在拳手比賽時挑選心水選手，過程緊張刺激，甚為精彩。