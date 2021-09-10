J.Arie拍完《七救星》行桃花運隨時破Dry　自認「M底」愛男人話事

雷深如（J.Arie）早前獲邀作客ViuTV節目《七救星》，獲「七師傅」七仙羽加持踢走衰運，她昨晚（9/9）應邀接受黃婉曼（Icy）Facebook直播訪問時，便直認開始轉運，工作大增之餘，仲行埋桃花運！風騷的J.Arie除在鏡頭前大叫「J仔愛你」之餘，更在胸前做出令人有遐想手勢，再爆金句「藉着兩點說愛你」，嚇壞身旁乖乖人妻Icy！

J.Arie邊做遐想手勢邊爆金句「藉着兩點說愛你」嚇親黃婉曼。

J.Arie在《七救星》節目中被七師傅安排瞓街，她拍攝時曾呻仍然單身，估不到事隔一個月，J.Arie便有好消息：「而家有心儀對象。」Icy八卦追問男方資料，J.Arie透露對方是圈外人，事緣她從不選擇與圈中人拍拖，這位年齡相若的他是昔日同學，大家那些年相識，近日重遇上擦出愛火花，她續說：「大家FF（最終幻想）下先，現正係觀察階段，大家相處下先！識於微時係開心時光，對方最清楚我。」

講到擇偶條件，J.Arie說：「我鍾意男人話事，但佢就唔可以不可理喻，希望佢識嘅嘢多過我，人生經歷豐富。」她同時自爆是「M底」（被虐待狂）。

J.Arie應邀接受黃婉曼Facebook直播訪問。

七救星｜七仙羽幫J.Arie發達出絕招 親臨李嘉誠大宅求水有奇遇

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J.Arie自2019年轉做獨立歌手後，她身後沒有唱片公司做後台出碟，熱愛音樂的她只有自資造歌，動輒造一首歌便斥資10萬，她要靠勤力接Job和死慳死抵去儲錢，慳妹的她試過全日只靠吃菠蘿油和奶茶頂肚。Icy搞鬼就在節目中給J.Arie送上「慳妹餐」做驚喜，她吃得份外滋味。J.Arie近日又儲夠錢出新歌《判官之印》，還拍了MV，下周一（13日）將在社交平台首播，連同之前的《雙面哈菲》和《陰陽道具》，她預計再多造一首歌後，年底有望出碟。

J.Arie試過全日只靠吃菠蘿油和奶茶頂肚。

節目中，J.Arie提到2013年拍電影《死開啲啦》時，跟該片監製林家棟認識投緣，並認他為師傅，家棟甚至是當年娛圈新丁J.Arie的人生教練，她非常多謝這位前輩指點明燈，她至今都難忘家棟一句教誨：「佢講過類似唔應該留嘅地方就走喇！」令J.Arie在娛圈有勇氣作出多方面嘗試，取捨去留，她謂膽量不等同反叛：「如果我相信一啲人與事，一日未死心，我都硬頸，Chur住唔放。」正正同時反映着為何J.Arie對音樂如此堅持的態度。