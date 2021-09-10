我家無難事｜唐詩詠王君馨婚紗行catwalk　美好身段keep得勁好

楊明缺席宣傳，但唐詩詠透露劇中一家人經常會見面。（葉兆康攝）

無綫劇集《我家無難事》下星期首播，今午幾位主角鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、車婉婉、關禮傑等人齊齊出席宣傳活動。

活動上，唐詩詠、簡淑兒、王君馨及古佩玲以婚紗示人，並以簡單的catwalk 大騷美好身段；而馬德鐘則以綠色西裝上場，出場時更戴著太陽眼鏡，不停擺出多個浮誇型仔甫士。其後眾人看到劇集花絮時，都表示今次拍攝既溫馨又輕鬆。馬德鍾接受訪問時，笑言自己在劇中「懶靚仔」，拍攝時身邊的人都會反白眼，但他並未因而感到尷尬，而詩詠在旁表示「我因為好愛佢，所以覺得佢好靚仔，愛情就係咁盲目。」詩詠透露雖然劇中不少對手都是首次合作，但幾乎不需要磨合。「冇諗過同我老公（馬德鍾）係完全唔使warm up，我諗係默契同埋大家都啱channel，同埋鮑姐始終係鮑姐，好照顧我哋，會煮嘢比大家食，我老公又好照顧大家，所以唔只係演員，大家仲變成好好嘅朋友。」

劇集下星期播出時，MIRROR成員養濤、盧瀚霆的台劇《超感應學員》亦在ViuTV首播，問到會否擔心收視受影響，唐詩詠表示《我》劇種走家庭溫馨路線，故相信有一定的捧場客，而馬德鍾就話：「我覺得百花齊放啦，呢套劇開心又有溫情，大家睇完都會有啲訊息收到，就係你不論有咩困難，屋企就係係支柱。」

唐詩詠、簡淑兒、王君馨及古佩玲以婚紗示人。（葉兆康攝）

另外，之前有傳唐詩詠因存倉劇達四套之多，令她心灰意冷萌生離巢想法，雖然她早已作出否認，但她表示冇劇出街確係有影響：「因為觀眾唔知你做緊咩，但無辦法啦，我亦都無諗過呢套劇拍完咁快出街，所以有時⋯演員控制唔到就唔好去諗。」