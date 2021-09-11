七公主｜黃翠如演技大爆發喊戲有層次　網民讚︰終於唔止一個表情

無綫劇集《七公主》將於今晚（9月11日）播出大結局，昨晚播出的第25集講到靈珊情 (黃翠如 飾) 為準備細佬允基（丁子朗 飾）的官司而承受極大壓力，她為了勝出官司另找方法，結果令到病情惡化，卻因事忘掉吃藥。她欲以黑材料攻擊卓美雅 (劉佩玥 飾)，但遭顧語嫣 (林夏薇 飾) 反對，令兩姊妹再度鬧翻。黃翠如因病情惡化導致情緒崩潰，發惡夢兼再現幻覺。她夢見細佬跳樓，半夜扎醒時又出現幻覺，終於忍不住淚水，在細妹面前放聲大哭。這場戲可說是翠如演技大爆發，喊戲非常之有層次，情緒由內至外擴散，完全表現到她內心的愧疚懊悔與恐懼，也令觀眾感受到她的無助與悲痛，演得好有感染力。不少網民都留言一致盛讚她這場戲演得好，令大家看得很入戲，有網民讚她：「終於唔止一個表情」。

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外界向來對於翠如BB的演技似乎都是彈多過讚，多是批評她無論演甚麼都只得一個表情。其實翠如BB入行至今都好努力，可能始終不是演戲出身，加上她的主播主持形象太深入民心，要在演技上獲得大家認同並不容易。而今次她的演出的確令人有驚喜，也算是突破了她自己。她年前曾有感而發於IG為自己加油表示：「但只要努力，保持初心，不要計較地默默地走，你也會有自己的一片天空。更加重要是，即使跌倒，沿途風光其實也不錯。為你打氣，黃翠如。也為各位打氣。」

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