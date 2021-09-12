姜濤Anson Lo校服造型兼淋浴鏡頭　即睇《超感應學園》三大看點！

ViuTV與台灣八大電視合作推出的ViuTV原創劇《超感應學園》將由下周一（13日）起，逢星期一至五晚上9時半播映。故事講述「超自然感應社」社長石少華（蔡凡熙 飾）在一次意外中死而復生後，認識了陰間引路人方小路（劉奕兒 飾），及後二人連同西多士（姜濤 飾）等社員，攜手協助鬼魂完成未了結的心願。劇集在香港播出前，有三大看點值得留意，除了有姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）親自為他們飾演的角色作粵語配音外，還有兩位台灣女神坐鎮，當中有一位更曾與姜濤傳緋聞。



姜濤、盧瀚霆親自為他們飾演的角色作粵語配音。（劇照）

姜濤、Anson Lo親自為角色作粵語配音

《超感應學園》設有雙語廣播，包括普通話原音及粵語配音。MIRROR成員姜濤、Anson Lo盧瀚霆將會分別為他們飾演的「西多士」及「鄭一飛」作粵語配音，而黃奕晨、羅沛琪則會以貼地粵語對白，聲音演繹劇集主要角色石少華及方小路。粉絲可以聽到姜濤溫柔說出：「我鍾意，我鍾意你」以及教主含淚講出：「對唔住」。

《超感應學園》設有雙語廣播，包括普通話原音及粵語配音。姜濤、Anson Lo將會分別為他們飾演的「西多士」及「鄭一飛」作粵語配音。（影片截圖）

「姜Son」CP合唱片尾曲《愛不作聲》

姜濤和Anson Lo為劇集唱片尾曲《愛不作聲》，不少粉絲大讚二人聲線很夾，亦是他們期待已久的第二首合唱歌。MV中，他們以一黑一白的型仔造型登場，當中加插不少劇集片段，包括二人穿起校服踢波鏡頭，亦有姜濤淋浴的片段，非常養眼。

點撃睇「姜Son」校服Look及劇集片段：

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兩位台灣女神劉奕兒、林思廷坐鎮

劉奕兒在劇中飾演「方小路」，意外身故後成為陰間引路人，她將與姜濤和蔡凡熙展開一段三角戀。劉奕兒早前接受訪問時自薦叫姜濤娶自己，更一度成為「姜糖」公敵。

她將與姜濤和蔡凡熙展開一段三角戀關係。（劇照）

現年30歲的劉奕兒（Eugenie）擁有深邃輪廓被指激似Angelababy，身高達1米7的她更有43吋白滑長腿，在多部電視劇和電影中擔演女主角。劉奕兒在文化大學修讀新聞系，因熱愛運動的關係被封為「體育系女神」。Eugenie自小的夢想是做體育記者，可惜當她讀大學時，媽媽不幸被診斷乳癌復發，為幫補家計，她決定入行做演員以賺取更高收入，卻自此愛上了演戲。

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林思廷在劇中飾演「李培安」，是一名成績好、笑點低的大學校花，是眾男生心中的公主。26歲的林思廷早前因拍攝《超感應學園》與姜濤傳緋聞，之後更擔任姜濤歌曲《愛情簽證申請》MV女主角，他們不時深情對望兼拖手，表現親密，不過姜濤已經否認戀情。