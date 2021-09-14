i.SWIM獨家｜Edan與吳海昕撐枱腳 Jeffrey嬲到大暴走玩三角戀？

MIRROR成員Edan（呂爵安）今年歌影視三視發展，近日為新劇《i.SWIM》而狂操肌嘅佢，呢晚去到黃埔號進行拍外景，雖然全程便裝上陣無肉睇，但都吸引多名「爵屎」及街坊圍觀。搞到轉景時，連一分鐘不到的路程，都被劇組安排以車代步，免得引起混亂，而Jeffrey （魏浚笙）則與工作人員有講有笑散步前往。

喺黃埔號外，有不少人圍觀。 （梁碧玲攝）

劇中，Edan 與Jeffrey 同是泳隊成員，而吳海昕則是二人班主任，雖然一早預告冇感情戲，但呢晚Jeffrey撞破Edan喺餐廳與吳海昕見面後，憤而衝出餐廳，Edan見狀竟然留下吳海昕一人，尾隨Jeffrey離開，之後兩男在大街上發生爭執⋯⋯到底最後會否發展成狗血三角戀，睇怕真係要劇集播出街時才會知曉。

Edan 與吳海昕在餐廳撐枱腳時玩自拍，然後被Jeffrey見到。（梁碧玲攝）

Jeffrey點解要衝出餐廳？Edan又點解要追？好亂啊⋯⋯ （梁碧玲攝）

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Edan 呢期為新劇而嚴重唔夠瞓，不過呢晚拍攝時，見佢一有空檔就即時拎起劇本研究，又不時與Jeffrey對戲，而唔係玩電話或爭取時間補眠，絕對專業又認真。其實Edan自《戰膠》起已經與Jeffrey合作，今次在劇中又是泳隊隊友，默契更佳。之前二人齊齊出席品牌活動時，已大玩CP，而呢晚拍攝時，每當有空檔時兩男都伴隨左右，就連往商場去洗手間，亦要結伴同行，而唯一女主角吳海昕，好明顯埋唔到堆。

佢兩個真係好FD。 （梁碧玲攝）

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