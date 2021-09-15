愷樂復出？眼利網民從李國毅老婆IG發現線索：其實不會對她反感

去年羅志祥與周揚青分手，周揚青大爆羅志祥與愷樂有不正當男女關係，愷樂在社群發文道歉後神隱，這期間除了小鬼過逝，她有在IG發文哀悼外，她的IG已許久未更新，不過近來有網友發現她似乎還有在使用這個IG帳號的痕跡。
有網友在Dcard以「愷樂要復出了？？？」為題，透露在看李國毅老婆橘子IG時，意外發現到一個熟悉的帳號，「竟⋯竟然是愷樂，看到的當下還確認了很多次！原來她還有在用這隻帳號啊...」，原來愷樂的IG帳號近來有對橘子IG貼文按讚，網友還表示「真的其實一點都不反感她，反而很想她呢」。
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其他網友看了直呼「就算他復出我也不會覺得怎樣，一堆比他嚴重的都照樣演戲出通告，他為什麼不能復出」、「人家連按讚按愛心的權利都沒有嗎？你...真的很會聯想」、「人家按個愛心而已，需要小題大作嗎」、「看了至少5次不知道愷樂在哪？後來才發現原來是說下面按愛心的帳號」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】