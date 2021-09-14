吳亦凡事件 | 粉絲仍想解救偶像？　央視起底吳亦凡背後瘋狂飯圈

數月來，吳亦凡事件掀起娛樂圈動蕩，在流量明星的背後，粉絲也相當瘋狂，干涉藝人拍照、行程、接戲等工作事宜，更不時在網路上製造話題，互相謾罵等。而吳亦凡因涉嫌強姦罪被一番刑事拘留後，甚至有粉絲妄想「解救」吳亦凡，非常誇張。



網絡上有粉絲想解救吳亦凡。（視頻截圖）

日前，央視特別報道了「起底吳某凡背後的瘋狂飯圈」，根據互聯網法院相關數據顯示，2019年就有30多起涉及演藝工作公眾人物名譽權的侵權案件，被告70%是30歲以下的青少年，被控侵權行為包括：使用侮辱性語言、捏造事實等。

有關演藝工作公眾人物名譽權的侵權案件不少。（視頻截圖）

在飯圈中，一些經紀公司、商業平台以及飯圈操控者，對粉絲進行或明或暗的鼓動，誘導粉絲繼集資，鼓動其進行非理性大額花費，利用粉絲對偶像的喜愛反向圈錢，此外，飯圈還配合流量團隊製造話題，甚至刻意製造矛盾，挑動不同明星的粉絲攻擊互撕，這些都能帶來流量，轉變成利益，賺得盆滿缽滿。

瘋狂粉絲為偶像可以花很多錢。（視頻截圖）

報道還指出，在飯圈頂層的是「粉頭」，「粉頭」為了吸引普通粉絲，不惜「販賣」明星個人隱私。有粉絲透露，在粉絲群裡就能買到演員的身份證號，5塊錢、10塊錢就可以買到藝人的航班資訊。一般集資方式，大家都會通過給偶像過生日，送一些非常貴重的名牌手袋、名牌首飾等，給偶像在某個廣場投放一些廣告屏，購買新專輯沖銷量，再就是偶像拍了新的電子刊，粉絲就要儲定錢，然後給偶像沖一波最好的數據，尤其是在選秀比賽期間，粉絲集資的方式就是兩家進行較量，即在一定時間內，看誰集資最多，粉頭會煽動粉絲「努力」。據已被關停的某集資APP之前顯示，在今年3月開播的某選秀節目，決賽選手總集資額高達1.5億元（約1.8億港元），平均每位選手613萬元（約739萬港元）。

而為了讓粉絲們持續消費，飯圈出現了一種新角色「脂粉」，其實就是「職粉」的意思。受訪粉絲解釋道，一般的職業粉絲，會被大家默認為明星工作室中的某一位員工，或者是僱傭的水軍，「脂粉」和這個明星或公司本身是利益相關的。「脂粉」的一大職能，是引導飯圈輿論，對粉絲洗腦，不斷輸入「一切皆可用金錢衡量」的價值觀，譬如「你一定要買他的東西才是他的粉絲」、「你不買專輯，你憑什麼做他的粉絲」等等，很多家常便飯的話術，粉絲為了不讓偶像輸，便會繼續出錢。