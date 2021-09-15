晚吹戀講嘢｜Naomi爆曾遭已婚導演「潛規則」　撩「食雪條」勁驚

由郭嘉駿193 @ERROR、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）以及郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，昨晚播出第4集，今集請來了藝人Naomi（馮鎵瀠）做嘉賓。Naomi分享了她隆胸的前因後果，又大爆娛樂圈中的「潛規則」，講述自己被導演要求「食雪條」經過，講到繪影繪聲，話題相當大膽。

193與Naomi。(Naomi ig)

Naomi自爆當年她19歲時遇到的「潛規則」經歷，她表示有一位在她15、6歲時已經合作過的導演跟她說：「我準備開套戲有個角色好啱你，但係可能需要啲性感嘅，你得唔得閒吖？你上嚟 (我屋企) 睇個VCD。」結果Naomi真的上了對方家中睇VCD，而播放了一段時間後，對方便跟她說：「喂，其實我想呀。」Naomi直言不明白對方想表達什麼，誰知對方竟拉開褲鏈更在她面前掏出了下體。Naomi自言當時好驚，並問對方：「你唔係有老婆㗎咩？你點解咁嘅？」對方便說：「我老婆唔喺香港呀，你唔使驚呀。」Naomi隨即跟對方表示她想返屋企便離開了。

Naomi形象性感。(Naomi ig)

Ashina質疑她為什麼被對方邀約到屋企卻不覺得可疑，Naomi謂由於兩人之前已合作過，所以就放下戒心。193問三位拍檔主持：「如果只要「食個雪條」，就可以做到女二甚至係女一，你哋肯唔肯？」Helen坦言若這個情況發生在她身上，她會接受這個「潛規則」說：「好老實，我覺得大部分人都會有個價嘅 ......如果嗰下真係可以確定到我做完套戲出嚟一定紅嘅，我會做。如果可能有個機會畀我，佢又係掏出下體，而嗰個機會我覺得我呢一世人一定要搏嘅，為咗我自己嘅事業，我諗我會，講真，只係一次啫。」網民都紛紛留言讚Helen夠真夠坦白。Naomi又笑言如果拍戲的男對手是謝霆鋒，她願意食導演的「雪條」。浩南就問193若有女導演要求他進擊「盤絲洞」來換取角色，他會如何抉擇？193坦言先決條件除了內涵外，對方亦必須要有樣貌有身材，他才會作考慮。

Helen (左) 坦言願意食雪條。(影片截圖)

早已公開表明自己有隆胸的Naomi又自揭隆胸的原因，原來是她的前男友出軌。她形容當時男友出軌的對象雖然滿口「煙屎牙」，但因擁有豐滿上圍而迷倒她男友，Naomi感到深深不忿，於是決定去隆胸。她表示從沒有後悔做了這個決定，因為她隆胸後在事業與愛情方面的發展都比前順利。3位女主持亦紛紛表示曾經考慮隆胸，但Helen怕手術高風險，而浩南及Ashina就因為費用高昂而打消念頭。193則坦言他會較注重另一半的內涵而非身材。

Naomi多年前隆了胸。(Naomi ig)