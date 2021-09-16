久天長地︱演員綵排勁入戲不禁流淚　白只：要珍惜人生只有一次

改編自Wasabi小說《甚麼天長 怎樣地久》的舞台劇《久天長地》，在導演伍潔茵領導下，演員游學修、楊淇、白只、當奴、朱栢謙、王曉怡、Wasabi，近日綵排得如火如荼。距離9月24日公演，還有一個星期，演員們都漸入佳境，他們排練時十分入戲，每每都情感釋放，就連游學修、白只、朱栢謙也不禁流下男兒淚。

舞台劇《久天長地》一眾演員連日綵排，非常認真。

今次游學修和白只，飾演同一個角色甘博年，劇情中有穿越時空的情節，故游學修飾演甘博年青蔥歲月的第一、二世，白只飾演甘博年飽歷風霜的第三世，兩人在舞台上的空間時而相遇、時而觀照。談到這個角色，游學修笑謂︰「演呢個純愛嘅故事，好期待，仲要搵我做靚仔角色，好開心，喺舞台上好享受。」他希望入場的觀眾好好釋放情緒，因為劇場是一個好好空間，讓大家沉澱。

至於白只則認為︰「今次同阿修演同一個角色，好嘅地方係可以互相刺激對方。」談到首次在舞台上演悲情劇，要揣摩角色的喪偶遭遇，白只大呼過足戲癮，他謂︰「甘博年想回到過去改變悲劇發生，但真實嘅生命係冇take 2，我哋要珍惜人生只有一次，無論係快樂定悲傷，都只得一次機會。」

白只首次在舞台上演悲情劇，直指要揣摩角色的喪偶遭遇能夠過足戲癮。

今次各演員除了演出外，在圍讀時，大家都給予不少意見，最終集合大家的創作及想法，經多番修改而得出演出版的劇本。而女主角楊淇再次回到劇場，十分期待，她說︰「綵排時自己都好感動，都唔知流咗幾多眼淚。」在她心目中「天長地久」是一種憧憬和意念，她說︰「有乜嘢係永恆呢？我覺得係日（太陽）和月（月亮）都幾浪漫，用嚟形容一份愛意。」

楊淇在綵排時每每都情感釋放：「綵排時自己都好感動，都唔知流咗幾多眼淚。」

此外，王曉怡和朱栢謙在劇中，分別代表父親和母親的角色，而朱栢謙除了演出外，還會連同音樂總監賴映彤作現場演奏。至於當奴和Wasabi，在劇中穿插於男、女主角之間，速成兩人的聯繫。