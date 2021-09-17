洪永城已請假陪梁諾妍生B　透露太太身體狀況良好：健康嘅媽媽

洪永城（Tony）、陳楨怡、陳曉華，麥大力等人今日（17日）現身香港都會大學出席《知識新天地》節目啟播記者會，Tony指疫情期間工作模式的改變令他萌生讀AI課程的念頭，他接受《香港01》訪問時說：「將來data、coding會非常重要，如果冇返咁上下知識會好易俾人戲弄，甚至俾人控制，所以電腦course好重要。」



洪永城（Tony）、陳楨怡（Celina）、陳曉華，麥大力等人今日（17日）現身香港都會大學出席《知識新天地》節目啟播記者會。（周倪瑩攝）

Tony年尾即將成為爸爸，他透露太太梁諾妍 （Inez）身體狀況一切良好，不過就變得喜歡吃甜食：「愈嚟愈食得多甜嘢，我要鎖晒啲糖果、麵包，零食，不過佢都有節制，知道自己有啲脹，唔可以食咁多。So far全部嘢都好健康，有運動、慢跑，身體狀態唔會特別情緒、嘔吐，佢暫時係一個健康嘅媽媽。」

他續指朋友給了很多育兒書，為成為新手爸爸作好準備：「一有時間就睇少少，希望可以成為稱職嘅爸爸。」Inez的預產期為今年年尾，Tony透露已向公司請假：「預產期同埋聖誕嗰段時間，希望可以照顧老婆，陪伴住佢。」

Tony年尾即將成為爸爸，他透露太太梁諾妍 （Inez）身體狀況一切良好。（周倪瑩攝）

無綫（TVB）製作部非戲劇分部經理衞世輝今日（17日）因心臟病發在家中猝逝，曾參與對方不少綜藝節目的Tony深表惋惜：「同佢傾嘢嘅接觸少啲，聽所有同事講佢係一個好人，對工作好有熱誠，公司失去一個好熱心嘅同事，好可惜。」

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