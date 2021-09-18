鬼同你OT︱張名雅身為港姐冠軍但缺乏星運　下年離巢轉戰樂壇？

無綫（TVB）劇集《鬼同你OT》（2015）最近在翡翠台深宵時段重播，吸引不少觀眾收睇，除了田蕊妮和胡定欣的「神同步」場面，以及楊秀惠色誘陳豪的香艷畫面，劇集還有不少重點值得一提，例如《2012香港小姐競選》冠軍張名雅便在劇中飾演「狄安娜／Anna」，當中她引誘「慢黑鈍」溫家偉的情節更是姣度爆燈，第11集更有她主動獻吻的精彩一幕！

張名雅在《鬼同你OT》不斷出招引誘溫家偉。（電視畫面）

原來這一幕是張名雅的熒幕初吻，她2015年接受傳媒訪問時便指拍攝時不覺得尷尬，最尷尬反而是咀嘴完要補唇膏，又笑指溫家偉奪走她的熒幕初吻，但對方一早已經向他人獻出「第一次」：「我問佢第一次畀咗邊個，佢同我講唔記得。」

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雖然張名雅是港姐冠軍，但入行多年卻未有太大發展機會，一直做配角，徘徊在三、四線，對比起其他冠軍級人馬際遇相差甚遠，令人感到奇怪。不過，一切其實有跡可循，TVB的上位女星多數是搏殺期之後決定與伴侶拉埋天窗，但張名雅卻是早婚之人，她2016年便下嫁律師老公蔡錦豪，明顯在事業和愛情之間選擇後者。

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下年約滿TVB的張名雅早前接受傳媒訪問時，便指自己仍與公司傾緊續約事宜，又指自己滿腹大計，想開補習班、興趣班之餘，還有想進軍樂壇，希望在紅館開個唱：「睇下雙方傾成點，可唔可以配合得到我嘅大計。」