代溝關注組｜江嘉敏自爆屢遇渣男被多次出軌　偷食對象包括女藝人

由區永權及張秀文主持的《代溝關注組》日前播出的一集繼續請來兩代嘉賓，包括長輩李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心，與一班後輩藝人江嘉敏 (Kaman)、蔡嘉欣、徐文浩、游嘉欣以及林正峰，一起大談今集主題：外遇老是常出現。Kaman在節目中大爆自己之前兩次分手都是因為男友出軌，對於遇上另一半偷食，Kaman直言不會容忍：「好彩我係未結婚。」但她以前也曾經默默忍受過。

今集主題。(節目截圖)

Kaman表示自己18歲初戀時，她的男友竟然偷食她的好姊妹，兩人更在她生日當天在她面前表現親暱，令她眼火爆。而她對上一個出軌的男友，則是瘋狂有外遇，偷食對象有模特兒、KOL、甚至有女藝人。Kaman說：「咁其中有一個女藝人我都識，大家有一齊食過飯嘅。後尾到我同我男朋友分手嗰一刻，我先知原來佢哋係有過嘢囉，即係屋企張床係污糟嘅，我覺得。」Kaman表示當她開工時致電男朋友總會聽到該女藝人的聲音，直到有一日Kaman在屋企樓下見到對方的車才揭發，鼎爺忍不住說：「你真係後知後覺。」

幾位後輩嘉賓 (右起) 徐文浩、蔡嘉欣、江嘉敏 (Kaman)、游嘉欣以及林正峰。(節目截圖)

Kaman說她最嬲是事後致電前男友媽咪告知，豈料對方竟然反問她說：「係咪你滿足唔到佢呀？如果你滿足到佢，佢唔會出去搵第二個囉。」Kaman直言當時真是嬲到爆炸。她又大爆自己曾在尖沙咀撞破一位TVB男同事偷食人妻：「佢挽住嗰個女仔係人妻嚟，上咗新聞嘅，好彩我無嗌佢咋，唔係就會好尷尬。」

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