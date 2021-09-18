「億萬筍盤」方力申自認眼角高　dry足4年唔拍散拖：豁唔到出去

現年41歲的方力申近年被指，以近五千萬在元朗買入一間董事屋，再加上珍藏的過百件合共數千萬的藝術品，早已是圈中難得的「億萬筍盤」，他與鄧麗欣分手後亦與不少女神何超蓮、馮盈盈和陳瀅等傳出緋聞。他日前接受由鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》時就自認眼角高dry足4年！

小方指清楚自己是想拍拖。（IG/@do_do_cheng）

方力申自爆有現交友APP，可惜未有收獲！（影片截圖）

小方講道：「我4年冇拍過拖。（中間都有啲散拖？）冇呀，第一從來冇女仔埋身，真係一個都冇，如果有我話畀大家知我定力好低，但冇。第二，其實我覺得我唔夠鍾意一個人嘅時候，又未必會成日同人一齊，唔想令人哋唔開心，我又唔識點樣同人分手……（但你咁樣係一個惡性循環，冇人埋身你又唔去埋人身，你咪識唔到囉。）係呀，但係唔係我一個係咁，原來呢個世界好多男人同女人都咁樣，我有玩交友APP都，發現都好多質素高。（嗰度識唔到咩？）識唔到呀，我都有去Like過人，但佢冇Like返我，比較難啲囉。」

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小方又指自己私生活好低調和被動：「我4年冇約過女仔出街食飯，我係想拍拖，但我豁唔到出去。我要結婚，但我一定要搵到個自己鍾意嘅伴侶。」

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