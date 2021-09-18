舊日的足跡｜莫文蔚喜見樂壇新人輩出：有留意姜濤，炎明熹唱得好

莫文蔚6月時舉行紅館演唱會，重現歷年來經典。（IG：@mokabyebaby）

近2年香港娛樂圈新人輩出，兩個電視台舉行的選秀節目誕生不少新星。入行28年的莫文蔚亦點名睇好：「我都有留意姜濤，佢咁靚仔我一定留意。另外，炎明熹唱得好好，好專業。」

莫文蔚接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問時談及對樂壇新人的看法。

莫文蔚迄今已入行 28 年，近月亦曾擔任《聲夢傳奇》決賽嘉賓，她接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問時談及對樂壇新人的看法：「我發覺近年香港樂壇變得活潑好多，新晉歌手（嘅演出）好精彩，（佢哋）好積極。Mirror 我未有機會接觸，但我有留意佢哋嘅一舉一動，因為哄動全城。呢班後生仔受歡迎係好事，香港樂迷以前都好鍾意追捧日本歌手、韓國歌手，我哋本土都可以有呢啲 Boy Band，支持番自己人。我欣賞小師妹黃妍好有文藝氣息，我都有留意姜濤，佢咁靚仔我一定留意。另外，炎明熹唱得好好，好專業。我哋以前 10 幾歲都傻吓傻吓，佢哋係新人，好快就去到呢個位。自信、有膽色、唔怯場，完全係新世代！我而家先識開竅，我會繼續唱，因為我未封咪。」

莫文蔚擔任《聲夢傳奇》決賽嘉賓，她表示睇好冠軍炎明熹。（影片截圖）

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淑梅姐問 Karen 為何近年鮮有在電影出現？是否在等待周星馳的邀請？「佢隨時可以搵我，如果佢鍾意的話。我哋好耐冇聯絡，因為冇特別原因……早幾年佢有搵我同秋官（鄭少秋）一齊合唱《美人魚》主題曲。可以同秋官合作一首咁有 power 嘅歌，佢一問，我就答應左。」至於歌酬如何？是否一餐飯的酬勞？Karen話：「其實佢隨時可以請我食飯，歌酬？我唔記得咯，正正常常咁啦！實在星爺咁多年嚟都有好多好好嘅 idea，佢叫我做嘅每一件事都好正，好似《食神》裡面嘅醜女角色，真係夢寐以求，係一個好機會，因為同我本人反差愈大，就愈 show 到演技。佢嘅作品、佢睇嘅嘢真係好獨到。如果佢搵得你，都應該無走雞，哈哈！」