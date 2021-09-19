星空下的仁醫︱首部定檔54周年台慶劇　鄭嘉穎回歸竟未算最大亮點

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢和周家怡主演的新劇《星空下的仁醫》（前名：兒科醫生）成為今年無綫（TVB）首部率先定檔的台慶劇，緊接《把關者們》將於10月18日晚上9:30時段播映，是2021年最矚目劇集之一。劇集除了演員陣容夠吸睛，當中更有六大亮點令觀眾不能錯過！



網民都好期待呀！（微博照片）

亮點一：兩大視帝合體鬥戲

離巢三年的鄭嘉穎以自由身的身分接拍TVB劇集，更是首度挑戰醫生的角色，令觀眾萬分期待。而另一視帝馬國明飾演一名智商達160的兒科醫生，角色亦正亦邪、鮮明立體，非常有挑戰性。兩位視帝私交甚篤，這次碰頭互相鬥戲必定火花四濺。

相信唔會令觀眾失望！（IG/@kayeechau）

亮點二：鍾嘉欣時隔多年再度拍劇

婚後已經移居溫哥華，近年幾乎絕跡無綫的鍾嘉欣同樣相隔三年後再度拍劇，飾演獨立果敢的兒科醫生她將與鄭嘉穎發展感情線，新鮮感十足，而且榮升媽媽級的她，在演繹醫治小朋友的戲份時感受更深、演出更具感染力。

兩位有感情線！（IG/@chungkayanlinda）

亮點三：周家怡再度與TVB合作

久未在TVB露面的周家怡憑電影《無雙》首度獲《香港金像獎》最佳女配角提名，演技備受肯定，她時隔八年後再度與TVB合作，大家拭目以待。

又一演技派！（IG/@chungkayanlinda）

亮點四：首度以兒童醫院為題材

本劇由《法證先鋒IV》的監製方俊華操刀，首度以小兒外科為題材，劇中的小朋友天真爛漫、充滿童心，將由身患不同疾病的病童帶出感動人心的情節，令人為之動容。

劇組好融洽！（IG/@gabrielocean1117）

亮點五：醫生團隊協助打造逼真場景

本劇得到專業醫生團隊全力協助拍攝，劇中的手術和急救場面細緻度極高，病房和手術室的搭建得特別逼真，彷如實景。

製作認真！（IG/@michaelwai）

亮點六：陣容亮眼的醫療團隊

醫療團隊的成員還有羅子溢、龔慈恩、郭少芸、海俊傑等。羅子溢當上爸爸後，演繹角色時增添了一份成熟感，他在劇中是飾演醫學院院長的龔慈恩之子，母子之間有關愛、期望、爭執與衝擊，演技大爆發，絕對值得期待。本劇更有多位年輕新力軍參演，包括郭子豪、何依婷、張寶兒等，青春的配搭展現出讓人驚喜的演技！

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點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡，都真係Keep得唔錯！