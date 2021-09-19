MIRROR三子旺角快閃粉絲昨晚開始霸靚位　Edan捧蛋糕為Lokman慶生

MIRROR成員呂爵安（Edan ) 、Lokman （楊樂文）與Tiger (邱傲然）今早快閃到旺角朗豪坊出席口罩活動，有粉絲為霸靚位昨晚已到場排隊。

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三子在Pop-Up Store 內簽名及拍照後，Edan突然捧出生日蛋糕，與全場粉絲唱生日歌為本月26日生日嘅Lokman 慶祝。Lokman接受訪問時，透露生日願望除了是身體健康外，亦希望可以去旅行。提到其粉絲頭巾兵團近日進行月餅義賣，又將義賣年曆收益捐贈予癌症基金，連森美都大讚，Lokman 表示：「其實我不嬲都想佢哋做善事，咁我覺得既然都係送禮物比我，不如幫下啲有需要嘅人，大家都可以享福。另下，好多謝森美大哥同埋咁多DJ朋友都認得我 ，同埋嗰時成個團氣氛都好好，所以好開心，同埋多謝森美、小儀以前照顧我咁多。」問到隊長生日，MIRROR成員會有什麼行動，Edan在旁笑言等對方請食飯，Lokman聞言後表示無問題，並謂「冇問題，我哋以後逐個爭人一餐飯（之前嗰啲請咁未？）就係因為要等Jer 請咗，我哋先可以開始。（佢嗰餐都好耐？）係呀，好多時唔係時間問題，係睇想唔想。」

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Edan呢日眼腫腫出現，問他是否拍劇太辛苦，他說：「 係咩？ 其實我昨日放假，可能放假就放肆，所以眼腫腫。套劇未拍完，因為場地問題，延遲咗，所以突然多咗假，可以把握時間休息下。」提到近日有「爵屎」在美國安排了大型流動屏幕車，在美國洛杉磯荷里活著名景點如星光大道無間斷播放《小諧星》、《E先生連環不幸事件》及Mirror團歌《Ignited》MV，Edan表示從未想過會有海外應援。「佢哋都有問我意見，我有同佢哋講唔好嘥咁多錢，所以佢哋選擇向善事發展，我開心係做好宣傳之餘又幫到人，好感激佢哋。」