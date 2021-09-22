《德魯納酒店》54歲徐宜淑兩次被誤傳死訊　公司動怒發聲明提告

54歲韓國女演員徐宜淑曾參與過多部人氣韓劇，包括《Start-Up》和《夫妻的世界》等，其中以《德魯納酒店》中的「麻姑神」一角最為香港劇迷熟悉。可是日前（20日）卻誤傳出徐宜淑心臟麻痺去世的消息，甚至更已是3個月內的第二次。



54歲徐宜淑3個月兩次誤傳死訊。（IG/@seoyisook）

本月20日，有網民在討論區貼出徐宜淑因心臟麻痺離世的新聞，可是由於沒有出處等，因此被質疑是假新聞。死訊誤傳後，徐宜淑公司立即發聲明澄清消息：「這已經是第二次了，7月在D討論區上亦曾有類似的貼文。」並表示將採取法律途徑處理。徐宜淑事後接受傳媒訪問時搞笑回應「我還活着！」，表達出哭笑不得的無奈心情。早在7月，徐宜淑已傳出過死訊，可是當時公司沒有理會，兩個月後竟第二次再誤傳死訊，公司這次馬上表示會提告對應。

有人在討論區貼出有關徐宜淑離世的假新聞。（網上圖片）

徐宜淑曾於《德魯納酒店》飾演「麻姑神」一角。（IG/@fullmoon.long）

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