梁彥宗離巢TVB轉投ViuTV做主持一樣掂　普林斯頓畢業會考奪8條A

ViuTV周一（20/9）開播的全新節目《夕陽新丁》，邀請到一班新演員、新歌手、YouTuber及KOL體驗香港式微行業。首集就有歌手陳凱詠（Jace）打頭陣去到避風塘艇上餐廳打工，而節目主持保錡、渾水、徐㴓喬（Asha）、梁彥宗（Chris）等，就化身食客。不過觀眾的焦點卻落在年初離巢無綫的Chris身上。

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在Jace熱情招呼大家期間，大家都談到過往的打工經驗，而Chris只顧不斷狂食海鮮，場面搞笑。其後Chris於抽籤環節，抽到去「雪糕車」打工和體驗當「牧羊人」，各主持都表示非常適合曾拍攝背包客旅遊節目的Chris。有網民看到Chris在ViuTV亮相後都表示驚喜，更留言大讚「期待睇你嗰集」、「好有活力嘅節目」、「ViuTV襯你風格好多！」

其實Chris畢業後便開始拍攝無綫（TVB）背包旅遊節目，包括《背遊中亞》、《背遊摩洛哥》、《背遊南美的北邊》而為人熟悉，亦拍攝過劇集《大步走》，劇中飾演歐瑞偉和王綺琴的兒子。今年年初離開無綫後，8月轉投ViuTV，雖然拍攝《夕陽新丁》並不是旅遊節目，但仍然獲網民力讚。

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另外，原來Chris亦是一名高材生。他中學就讀男拔萃書院，是胡鴻鈞的同學，更與會考奪得8A的優異成績。其後放棄拔尖，轉讀李寶椿聯合世界書院就讀兩年國際文憑大學預科課程後，於2009年考入美國普林斯頓大學主修生態及進化生物學。