江若琳長文感激老公蕭唯展：遇到他之前，我好像沒有一天是開心的

江若琳入行以來大起大跌，與舊公司合約糾紛持續多年，曾指戶口存款只有58港元，要中港兩地走吸金撲水，以應付龐大官司費，感情方面亦起起跌跌，直至2018年與「生煎包王子」蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）拉埋天窗生活才變得安定。下星期將34歲的江若琳寫下長文放閃感謝老公。

江若琳2018年與「生煎包王子」Oscar拉埋天窗。（IG：@elannek930）

與Oscar同為2007年出道歌手，但一直只是朋友，自重遇並開始拍拖後，江若琳被Oscar捧在手心呵護，成為最幸福的女人。江若琳貼出夫婦照片留言感激：「我的人生上半場一直覺得幸福離自己好遠，遇到他之前，我好像沒有一天是開心的，他的出現改變了我崩潰的一生……有時候，我覺得如果他沒有娶我，也許他正過着超級舒服安逸的日子……想說一聲對不起，我沒有辦法用言語形容我對他的感激，但我會用我的一生來還給你。」

江若琳寫下長文感激Oscar。（IG：@elannek930）

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江若琳留言全文：

我的人生上半場一直覺得幸福離自己好遠，遇到他之前，我好像沒有一天是開心的，他的出現改變了我崩潰的一生，他教會我堅強，教會我快樂的價值，他告訴我 ，所有天大的事情他都會幫我扛下來，我只需要繼續簡單快樂地生活就可以，你以為這是他的甜言蜜語，他卻默默用行動實現我的堅持我的夢想！



有時候，我覺得如果他沒有娶我，也許他正過著超級舒服安逸的日子，就因為我，他承受了太多….很想說一聲 對不起，我沒有辦法用言語形容我對他的感激，但我會用我的一生來還給你 💗💗💗



#一個失眠的太太想對先生說的話



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