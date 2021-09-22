鬼同你OT︱關禮傑90年代曾被TVB炒魷魚　回巢18年後再度離開娘家

無綫（TVB）劇集《鬼同你OT》（2015）最近在翡翠台深宵時段重播，除了田蕊妮和胡定欣的「神同步」場面，以及楊秀惠色誘陳豪的香艷畫面，劇集還有不少重點值得一提，例如飾演大反派的「Hugo／李昂立」關禮傑。劇中，關禮傑奸到出汁，不斷出陰招陷害陳豪、蔣志光等人之餘，仲衰到綁架田蕊妮，好在天網恢恢疏而不漏，最後被捕兼入獄。

關禮傑在《鬼同你OT》中飾演「Hugo／李昂立」，與另一位奸角「Charlie／陳查理」敖嘉年同一陣線。（電視畫面）

雖然關禮傑近年多演配角，但他曾是TVB的當家小生，他1981年參加第11期藝員訓練班後正式入行，畢業後便獲安排在《萬水千山總是情》（1982）飾演重要角色「阮文瀚」，但不久之後卻被投閒置散，演出《豹子膽》（1983）後更被派做舞蹈藝員。事隔一年，關禮傑「執二攤」代替詹秉熙在《新紮師兄》（1984）中擔任誤入歧途的「好姐／喬志豪」一角，成功收服失地，他1984年接受《華僑日報》訪問時，便估計自己當初被冷落，是因為演技不成熟所致。

關禮傑因《新紮師兄》「好姐／喬志豪」一角再次彈起。（電視畫面）

事業穩步上揚的關禮傑擔正完《小李飛刀》（1994年拍攝，1995年翡翠台首播）、《武當張三丰》（1994年拍攝，1996年翡翠台首播）兩套TVB劇集後，便接拍新加坡劇集《生命火花》（1995）、《法醫故事II》（1995），結果TVB直指他違反合約，即時被解僱。他上年接受傳媒訪問時便指當年很不服氣，不明白為何自己接Job便是觸碰天條，但其他演員拍攝外地劇集卻不犯規，好在後來成功開拓內地市場，2002年更獲邀返港回巢拍劇。

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關禮傑重返TVB後拍攝過不少劇集，包括《愛我請留言》（2014）、《殭》（2016）和《機場特警》（2020）等作品，當中最令人印象最深，絕對是《叛逃》（2014），飛越天台一幕絕對稱得上是電視經典。關禮傑上年拍攝完現正播映的《我家無難事》後再次離開TVB，他接受《香港01》訪問時說：「係呀，雙方都冇咗合約束縛，而家係Project by project。」

點擊下圖重溫《叛逃》關禮傑的「世界級跳樓」：