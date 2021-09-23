多圖︱Lisa@BLACKPINK再挑戰無瀏海造型　粉絲反應兩極：一言難盡

BLACKPINK享國際級全球高人氣，Lisa最近推出的首張Solo專輯更是成績優異。Lisa這次回歸嘗試了多樣風格，其中最多人討論的，可算是她在MV中無瀏海的造型。



粉絲對於Lisa的新造型反應兩極。（IG/@lalalalisa_m）

Lisa出道以來多以厚厚的齊瀏海示人，她亦曾公開熱舞後瀏海毫不動搖的秘訣。瀏海至此成為了Lisa的招牌之一，因此每次她掀起瀏海都會造成轟動。最新的專輯中，Lisa再次挑戰無瀏海造型，僅在額頭上留下幾束髮絲，破格的嘗試引來熱議。粉絲對於Lisa的新造型抱兩極反應，有人大讚偶像的消化力強，但都有人坦言「一言難盡」，希望造型師能還Lisa瀏海。

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Lisa又被稱為「人間芭比」，瀏海是她的招牌之一。（IG/@lalalalisa_m）

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Lisa在MV中換上多個造型，可見公司落重本。（YouTube截圖）

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