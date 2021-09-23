流行都巿｜一集見足4節黃嘉雯　包辦廠景外景威脅「女神」彭慧中

自從在2016年加入清談資訊節目《都市閒情》之後，一雙驕人的修長美腿一直都是不少網民的焦點所在，「連登討論區」更長期有一個名為「X慧中的時間又到了」的帖文長期出現，時至現時改版的《流行都巿》，彭慧中亦被網民視為節目中「最索女主持」／「流行都巿女神」。

+ 3

不過自從早前《流行都市》進行大革新，主持陣容亦加入了不少新人，包括港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）、陳詩欣（Eunice）及謝芷倫（Jan），彭慧中的地位似乎受到威脅！有不少觀眾留意到，近期節目中黃嘉雯頻頻現身，無論是煮食環節、資訊環節以及外景採訪環節都有她的身影，尤其是昨日（22/9）一集中，五個環節中有四部份都有黃嘉雯，鋒芒不下於彭慧中，可見她深受重用，甚至有網民認為黃嘉雯威脅到彭慧中的地位。

黃嘉雯接受《香港01》記者訪問時稱，她現時每星期平均為《流行都巿》拍攝兩至三日，而另一方面，她亦正在拍攝劇集《廉政行動2022》以及《廉政狙擊》。

相關閱讀：流行都市｜黃嘉雯開窿上衣迎戰蔡嘉欣 騷誘人身材被讚禾稈冚珍珠

點撃睇更多黃嘉雯呢個蠱惑造型以及她的其他靚相：

+ 75

其實除了黃嘉雯之外，《流行都巿》早前亦「招攬」到不少高顏值主持，當中包括由《姊妹淘》過檔的陳詩欣、蔡嘉欣以及謝芷倫，為主持陣容注入了不少青春氣息。

同場加映：流行都市｜黃嘉雯陳詩欣新加入 節目女神逐個數絕對唔止彭慧中

一起重溫歷任多位深入民心的靚女主持：