193＠ERROR不忿努力被抹煞　崩潰爆喊：呢幾年真係好辛苦

193本身諗住輔導Dee哥。

喺英國大學修讀心理學嘅193，近日為YouTube頻道ACOO擔任心理學家，而對象係被佢認為患有「太過在意小眾comment綜合症」嘅隊友Dee哥（何啟華)，193認為Dee哥太過在意網上嘅評論，而治療方式係習慣／讀出負評，193之所以咁做係因為自己曾經都有好長時間好在意評論，佢想話畀Dee哥聽自己最終係如何成功跳出評論世界，佢仲話：「我當初太在意別人評論，我唔會亂講嘢，唔會將真實諗法講出嚟，就唔會有今日咁多人follow我哋，唔會咁多人翻睇ERROR啲舊片！」不過經過心理醫生Natalie觀察後，認為193其實都仲係在意評論，為此193表示：「我就係在意，所以我唔睇，唔睇就唔需要在意，我就活得開心啲，呢個係我自己得出嚟嘅結論。」

點知原來自己先係主角，最後仲喊到收唔到聲。

Natalie隨後播出193參加ViuTV節目《全民造星》嘅片段，193第一個反應係「又播呢啲片？X街」，當睇到自己唱《我的快樂時代》時，193邊喊邊表示：「每次聽呢首歌都會提醒自己，有啲迷失就會聽，呢幾年都真係……好辛苦，好唔易過其實，見到當初自己咩都唔識、咩都被人批評，到而家我以為自己都……我睇番我係另一個我，唔係當初嗰個我。好似最近我去紅館做嘉賓，我聽番都覺得自己唱得幾好，同當初嗰個我真係完全唔同咗，但人哋可以一句嘢抹煞你，可以話『你都係因為一句串咗隔籬台就紅咗』，佢哋抹煞咗我呢三年嘅努力，都繼續有人話我唔識唱歌、唔識跳舞、冇努力過，所以我先唔想睇啲咁戇X嘅comment，因為我知道自己入面係啲咩，所以都希望我身邊嘅人唔好介意呢啲comment，唔好被影響。」

覺得自己呢3年嘅努力被抹煞。

193表示雖然辛苦但值得，認為總會有人了解自己。Dee哥其後出場安慰193，指他已經是一個更好的郭嘉駿，193聞言後再度爆喊。在最後總結時，193表示近月轉變太快，所以並不是很適應，但他認為由於不能滿足每一個人，所以不如先滿足自己，過到自己標準就可以了。