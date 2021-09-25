程瑤率「仁美」成員做義工煮飯　高文君赴美升學前留下有意義回憶

「仁美清叙」主席程瑤日前率領陳綺明、莊韻澄、王瑋、蔡小蝶、盧曉琳、彭紫荊及高文君一眾成員做義工，為有需要人士準備飯餐，眾人早上8時出發，一起前往觀塘「惜食堂」為有需要人士準備免費膳食。

眾代表這天收起平時的漂亮打扮，跟從指示戴上口罩、頭套、衣服、手套等衞生裝備去準備飯餐，不但食物要健康美味，衛生標準更是非常嚴謹，這天大家一共製作了6,630份飯餐，成績相當不錯。完成後除掉裝備休息，大家都覺得好攰，不過這是有意義的事所以非常值得。

問到為何選擇到「惜食堂」做義工，程瑤答謂：「很多朋友都有提及這裏的理念，『惜食堂』向飲食業回收安全食用的食物，再煮成營養均衡的膳食提供给有需要人士，既環保又助人，構思相當好當然要支持及親身體驗一下，將好的訊息宣揚開去是我們的責任。」

適逢2020年亞洲小姐亞軍高文君即將往外地升讀碩士，今次是她暫別香港前最後一次在仁美做義工，高文君說：「我之前已完成香港大學學士學位，下星期就會飛到紐約升讀碩士，真的好唔捨得大家，雖然在仁美只是短短一年，但能夠參與不同慈善活動真的很有意義，多謝程瑤主席及大家給予我的機會。」

程瑤與出國前的高文君合照。

問到仁美清叙未來計劃，程瑤說去年因為疫情關係與溫哥華兩地進行了一個網上籌款音樂會，今年假若疫情持續緩和的話，就將會搞一個現場籌款音樂會，除亞姐外更會邀請多位紅星好友上台演出，為社會帶來更多歡樂正能量。