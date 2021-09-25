周志文北上發展發表獨處感受　緋聞女友劉佩玥送祝福反惹分手疑雲

劉佩玥（Moon）與周志文 (Adrian) 的緋聞傳了多年，兩人雖然並沒有公開承認過戀情，可是外界都已認定是他們是一對。年前Moon被問到她與Adrian何時公開戀情，她說：「冇話咩公唔公開，我哋係公開嘅好朋友囉！公開咗㗎啦，好朋友，所以就咩新聞、緋聞都唔係好care囉而家，我同佢講話『最開心就係而家淨係傳你，唔洗傳其他人，咁我安樂晒啦』。」不過Adrian昨日於IG出的post就惹來了兩人分手疑雲。

Adrian最新post的黑白獨照。

Adrian post了他的一張黑白獨照並留言表示：「最近同自己相處得幾好，一個人睇戲、睇書、睇月光，一個人做gym、踩單車、射吓波，自己想做乜都得，其實都幾自由，幾享受。過幾日就我同康仔 @danielchau928 生日，今年生日可能都係自己一個過，聽落好似有少少孤單寂寞凍咁，不過我反而覺得幾好吖，人一世，物一世咩都要經歷下嘅。#今日北京天色灰暗 #懶洋洋嘅下午 #同自己傾咗好耐都未決定出唔出門 #出門口試吓唔好諗」原來他目前正身在北京，已離港一段日子，與Moon分隔兩地。而Moon亦有在此post留言給他表示：「要好好的。」似十足情侶分手後給予對方的暖心祝福，不禁令人揣測兩人是否已經分手了。

劉佩玥的回應。(ig截圖)

點擊下圖睇Adrian多年來的緋聞對象：