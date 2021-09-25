小鬼黃鴻升猝逝一年　妹妹吐露真實心聲　為爸爸慶生揭催淚瞬間

小鬼黃鴻升逝世已經一年，24日是父親的生日，過去都是一家人一起度過，如今小鬼提早遠行，像是缺了一角，小鬼妹妹回首過去一年的日子，吐露心酸心情：「天知道這一年我們過得多辛苦。」



小鬼妹妹說，過去每年的24日，送給爸爸的都是陪伴，今年則是把哥哥的展覽，當作禮物送給父親，她說在展覽對外開放前一天，看著爸爸在媒體前接受採訪、侃侃而談時，流露出驕傲的神情，她感覺心中一顆大石似乎可以慢慢放下了：「天知道這一年我們過得多辛苦，看到那樣的我爸，我才要以他為榮。」

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而在24日這天，小鬼妹妹和工作室、展覽的工讀生們一起為爸爸慶生，歐漢聲也特別送了蛋糕到現場，小鬼妹妹特別向所有關心一家人的朋友們道謝：「感謝有你們一起把0924過得不一樣，祝我爸生日快樂，愛你。」

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