林鍾大戰︱教練李俊亨指鍾培生安排欠公正　「不可能閉門作賽」

林作與鍾培生的「林鍾大戰」已於上周六（18日）落幕，鍾培生雖然以點數勝出，不過卻未能成功KO林作。賽前，鍾培生揚言如果自己未能在第一回合擊倒對方，便會另外再付100萬，林作當時反建議：「100萬我唔要，如果你Knock out唔到我，即刻同我教練李俊亨打返場。」鍾培生隨後表示接受挑戰，於9月內邀請李俊亨（Henry）到其家中擂台作閉門作賽。不過Henry似乎不接受在此安排下比試，今日（25日）在社交平台發文表示不滿閉門作賽安排。



林作與鍾培生的「林鍾大戰」已於上周六落幕，鍾培生雖然以點數勝出，不過卻未能成功KO林作。（資料圖片）

身為香港散打冠軍的李俊亨（Henry）在社交平台發文先感謝鍾培生履行當日對他的挑機，不過對賽事「閉門」進行以及地點是鍾培生家中擂台大感不滿，並指今次的較量不涉及商業性質，應該免費公開而非只供培生培心的會員付費收看。

鍾培生公開加碼賽細節。（FB截圖）

他寫道：「林作以及林作團隊從來都只是以事論事，不過都多謝鍾培生先生能履行5月1 日對我的挑機。我跟鍾培生先生均屬於專業賽拳手，相信比林鍾一戰更能吸引觀眾，由於無敵盃已圓滿結束，此次較量不涉及商業性質，因此本人提議不應只供培生培心的會員付費收看，即使在培生培心平台播放也應該屬於免費公開性質，更不可能閉門作賽，需另擇中立場地。相信無論採用那一方的拳證都會有所爭辯，為達公平公正，我們的專業賽賽事勝出標準應定作『以擊倒或比賽直至一方拳手以任何形式不能繼續作賽』為止。希望鍾生和我們的觀點都一樣，大家趕及在九月尾前交流一下。」

李俊亨（Henry）發文先感謝鍾培生履行當日對他的挑機，不過對賽事「閉門」進行以及地點是鍾培生家中擂台大感不滿。（FB截圖）