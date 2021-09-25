「TVB肌肉男神」楊潮凱夢想成真　升格做電影導演：一手一腳包辦

楊潮凱為無綫電視（TVB）藝人之一，修讀第23期藝員訓練班之後就獲監製戚其義和編劇周旭明的提拔，繼而參演劇集《天與地》，其後他亦有份參演《與諜同謀》、《不懂撒嬌的女人》、《使徒行者2》等，不過於城大創意媒體學院畢業的他不甘於只做藝人，早於幾年就開始計劃拍攝電影《喜歡妳是妳》，自己做導演加埋編劇，而他的作品亦即將完成，還獲邀參展香港亞洲電影節，認真威水！



2009年經藝員訓練班進入TVB，楊潮凱初期可謂十分拼命，無綫有五個錄影廠拍劇，試過五個廠都有他的通告，什麼茄呢啡角色都做，連續爆了四年騷。（IG＠hoi1218）

楊潮凱接受《香港01》訪問時，表示現在《喜歡妳是妳》正處於後期製作階段，待預告片完成就即將份面投入宣傳工作。他透露，這套電影屬小本製作的本土電影，所以由構思到製作都幾乎要由電影團隊一手包辦，辛苦但十分享受：「全部嘢都係一手一腳同團隊一齊努力！」

《喜歡妳是妳》主演談善言和楊偲泳。（《喜歡妳是妳》劇照）

他說：「呢套戲主要係講兩個女孩子喺一間學校長大嘅故事，重點係探討佢哋中學時候相處嗰種曖昧關係究竟係愛情定係友情。呢個題材係比較少有，就算我以前讀書嘅時候，我都發覺身邊朋友都有呢個迷思。」

《喜歡妳是妳》在2018年開鏡。（資料圖片）

他表示，電影《喜歡妳是妳》的背後包含了大量實地考察，包括不同時下女校學生對於愛情的看法，以及訪問，其後才在這些真實故事上加以創作。他透露，前後花了差不多三、四年時間才完成了《喜歡妳是妳》這套電影：「今次主要投資係美亞公司，另外仲有夢想沙龍公司，仲有政府資助，之前我哋係申請『首部劇情片』計劃，之後再參加『綠燈行動』計劃，再之後就好好彩遇到美亞投資，你話自資就真係冇可能，自問就冇呢個能力。」

楊潮凱出過寫真，拍過戲，而家仲做埋電影導演。（IG@hoi1218）

楊潮凱畢業於香港城市大學創意媒體學院，其後與同學合作創作獨立影視作品後，更獲得了第三屆台灣金甘蔗影展「最佳男主角」獎。他說：「雖然大學唔係主修電影，但嗰時我已經十分鍾意睇戲，所以出咗嚟做藝員之後都覺得有嘢想拍，喺2015年就同個同學一齊寫劇本，後來就有咗呢個project。」

好期待！（《喜歡妳是妳》劇照）

對於他來說，電影導演是人生之中其中一個夢想：「我個人比較百厭，好多自己想法，嗰時都只係試，冇諗過真係搵到投資者，慢慢計劃慢慢試，其實我都幾享受中間個過程，雖然撞到好多板，但亦都學到好多嘢。我唔會甘於做一個演員，我另外都會做多啲崗位，所以我先會自己寫劇本。」

電影早前公布，《喜歡妳是妳》將於香港亞洲電影節首播。（網上圖片）

點擊下圖睇「TVB肌肉男神」楊潮凱靚相：

+ 38

點擊下圖睇《喜歡妳是妳》劇照：

+ 4

點擊下圖睇楊偲泳靚相：