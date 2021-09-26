鬼同你OT｜TVB唔止玩角色穿越　連感情瓜葛都在《降魔的》承繼

無綫（TVB）劇集《鬼同你OT》（2015）近日在翡翠台深宵時段重播，全劇除了兩位視后胡定欣與田蕊妮的神同步戲碼之外，最令人印象深刻的定非由蔣志光飾演的艾鐵文莫屬，因為他「穿越」了TVB的平行宇宙，在《降魔的》系列再現觀眾眼前。

蔣志光在《鬼同你OT》中飾演艾鐵文，以「電波」偵測到姜蓉鬼魂（胡定欣飾）的存在。（截圖）

第一輯《降魔的》由蔣志光飾演的莫有為與三名「網友」聊天而帶出TVB劇集的平行時空，這三名「網友」分別是《情越海岸線》的葉學明、《實習天使》中的祁仁以及《鬼同你OT》中的艾鐵文，而他們三個都是由蔣志光飾演，當中艾鐵文一角更直接過戶，成為《降魔的2.0》的同名重要角色，繼續以「電波」去偵測靈體。

蔣志光一人分飾四角真係冇遺和感。（電視畫面）

其實除了艾鐵文之外，《鬼同你OT》中由譚凱琪飾演的Annie以及由C君飾演的賴亞武，二人的「感情瓜葛」同樣延申至《降魔的2.0》。

話說，《鬼同你OT》中Annie為「賺外快」，決定以美色迷誘擔任助理建築師的賴亞武協助處理桑拿浴室重建的計劃，於是假裝二人混熟，又餵食飯又耳邊悄悄話般似十足曖昧中的準情侶。然而Annie由始至終都只是想借賴亞武過橋賺錢，事後二人亦因此而種下禍根。

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事隔幾年，C君與譚凱琪再次在「長櫈」上重遇。《降魔的2.0》中，譚凱琪飾演的海魔作惡多端為禍人間，從而令C君飾演風獅爺嚮往的人間樂土受到嚴重破壞，二人的恩怨情愁在另一套劇集延續，更在「長櫈」上重遇講數兼正面交鋒，為一場「仙魔大戰」寫下序幕，再續「前緣」。

呢一幕真係熟口熟面呀！（截圖）

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