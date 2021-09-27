周渝民神隱私生活曝光　自認恐懼與人溝通：我很怕電梯打開

自從社交網店廣泛應用，不少藝人都會透過IG或Facebook等平台分享個人生活和近況，作為一個宣傳工具的同時，亦可以藉此拉近自己與粉絲的距離。然而，早於2001年出道的周渝民（仔仔）卻長時間神隱，個人生活非常神秘，幾乎絕跡社交平台，不單只微博多年未有更新，就連Facebook亦只得「官方」，分享和發布的主要都是仔仔的新作品和工作動向。終於，仔仔日前接受YouTube頻道「木曜4超玩」的節目《下班去吃飯》邀請做嘉賓，期間更自揭部份個人生活情況。

仔仔為木曜4超玩節目《下班去吃飯》擔任嘉賓宣傳違新作品《逆局》。（周渝民官方Facebook）

「我是我自己害怕人群，除了我在表演上，可以接受有人在看我，私底下我不能，從小就這樣，我就沒有辧法跟人家有眼神的接觸」，仔仔在節目上說。無論在舞台上或是鏡頭上，仔仔都是非常有魅力的萬人迷，可是他私底下卻有如宅男般的生活，基本上沒太多意慾出門。即使要出門工作，仔仔形容自己會100%專注在自己的演出上面，從出門開始已經會給自己很大壓力。

仔仔笑言自己是人群恐群症。（截圖）

不過，無論仔仔如何害怕人群，他的私生活還是要面對人群，「可能我去洗車，去牽車，我一定會遇到老闆，然後他一定要跟我分享他做了什麼打蠟，哪邊洗得乾淨，我沒有要聽！我們可以很熟，但會面的時候就兩句就好。」出去的時候會碰到不想聊的人，就連鄰居也足以令仔仔受到困擾，其經歷更令主持人邰哥（邰智源）笑翻，仔仔說：「我很怕那種電梯打開來，然後欸（仔仔模仿遇見鄰居的畫面）！哇那個High Level的！我怕我給他不好的感覺，就是我還是那些（裝著靦腆的笑容），（邰哥：然後會想說趕快離開那個地方，）我又沒說要離開，我住最高樓，我一定得要看他離開！電梯上升的過程中，你會懷疑說，這個電梯是不是年久失修，怎麼有點慢！」

仔仔原來這麼害羞！（截圖）

不過，仔仔也並非完完全全與外界隔絕，有時候他也會開車外出「觀光」，只是通常不會下車逛逛就是了。而另一方面，他也會常常與女兒到公園玩呀，去逛街呀，也會偶爾出席女兒學校的親子活動。「那你去到學校的時候，其它小朋友的媽媽都會坐得比較挺？」邰哥問，仔仔接著說：「沒有，沒有覺得我有什麼特別的，可能我私底下就是拖鞋、短褲、吊嘎（背心）我就出門。我希望她（女兒）人生中有一些回憶嘛，至少有一些回憶是跟爸爸的回憶。」另外，仔仔亦提到自己有播《流星雨》給女兒聽，可是女兒卻沒有反應，反而對韓國團體的歌曲比較有興趣，搞到仔仔都只能笑而不語！

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