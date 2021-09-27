劉德華60大壽線上音樂會與粉絲同樂　約定：我們夢中見，好嗎？

9月27日是劉德華60歲生日。（華仔天地影片截圖）

9月27日是劉德華60歲生日，入行40年作品無數，而且出名寵愛粉絲。生日前夕他特地錄製一段線上音樂會，送上三首歌並與粉絲分享這陣子來的點點滴滴。

劉德華先後獻唱三首金曲。（華仔天地影片截圖）

開場華仔清唱經典歌《忘情水》並說：「這首歌已經很多年了，時間過的很快，去年的今天，為大家準備了一個直播，沒想到那麼快又一年了，好像是2天、3天發生的事，本來想做直播，14天、21天的隔離，出來就開始拍戲，利用時間錄這個見面會。但是我覺得我們應該有一個比較接近的機會，在我生日跟你們見見面，希望你們會開心。」接著劉德華獻唱《月亮代表我的心》。

華仔劉德華抖音訴「出道40年心聲」（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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這一年以來華仔曾隔離3次，1次在廣州2次去北京， 透露這次隔離沒有像之前那樣做運動、又練歌、又看劇本，「這次我什麼都沒做，我沒試過這麼懶惰，我從來沒試過這樣的，又吃、又睡，不知道為什麼想胖一點點，但是也沒胖。」獻唱《奉陪到底》之後華仔又透露心聲：「很快又過一年了，有一段時間沒有見到你們，沒有親自地跟你們很接近，差不多我們兩、三年沒有真真正正同大家很接近地見面，我希望在我生日之後，就會一切都恢復平靜，世界健健康康，個個平平安安，今日在這個時候我覺得這個禮物也差不多了，送給你們TO YOU。」並與粉絲約定「希望今天晚上你會早一點睡，我也早一點睡，我約好你們，我們夢中見，好嗎？」

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