陳法拉受邀出席Giorgio Armani春夏展　獲高規格禮遇坐頭排睇騷

陳法拉受邀出席頂級名牌Giorgio Armani 9月25日於米蘭舉行2022春夏時裝展。（IG：@falachenfala）

陳法拉當日選美入行，劇接劇正向視后寶座邁進之際，2013年約滿毅然離巢，返回美國修讀戲劇表演碩士學位，最終成功打入外國市場、進軍荷里活，在HBO劇集《The Undoing》中跟妮歌潔曼同場鬥戲，再殺入Marvel宇宙於《尚氣》中飾演重要角色。

陳法拉初登場造型。（《尚氣》劇照）

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一步一腳印，頂級名牌Giorgio Armani 9月25日於米蘭舉行2022春夏時裝展，陳法拉都有受邀出席，與《銀河守護隊》中的螳螂女Pom Klementieff、《權力遊戲》中的Shae Sibel Kekilli、Serena Rossi、巴西球星朗拿度女友Celina Locks等同場。官方貼出法拉與品牌主腦合照，更安排坐在第一排睇show，地位超然。其實法拉多次與此品牌合作，今年4月Crossroads 項目，邀請 14 位獨立都會女性講述個人故事，氣質女神陳法拉就是本港唯一代表。至8月份《尚氣》於美國洛杉磯舉行全球首映禮，法拉亦身穿一襲Giorgio Armani Privé高級訂製禮服，配搭Harry Winston首飾，艷壓全場。

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陳法拉身穿一襲Giorgio Armani Privé高級訂製禮服出席《尚氣》全球首映禮：