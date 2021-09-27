把關者們劇評 | 主線劇情鬆散　感情戲冇驚喜靠放閃加分

無綫（TVB）電視劇《把關者們》第5至10集劇評。相信有恆心追睇的觀眾都可以感受到，《把關者們》最大賣點是主線劇情鬆散，旨在教育觀眾如何預防騙案，以及為海關樹立正面形象，洋溢濃厚《警訊》味道，絕對擔得起《海關訊》之名。



最新劇情講到，黃智雯（飾演關佩欣）、袁偉豪（飾演海鋒）帶領的一班海關繼續英勇偵破騙案，型係型咗，觀眾又學到不少新知，但同睇教育電視冇分別。案與案之間沒有任何關係，你得閒無事打開一集睇都知道講緊乜，完全冇懸念可言。上周五（26日）劉穎鏇、劉佩玥一班準海關畢業，若然齋睇結尾，真係會以為自己睇緊政府宣傳片，只不過演員再靚啲咁解。

《把關者們》變《海關訊》。（劇集截圖）

許多內地觀眾都鍾意海關情侶黃智雯和袁偉豪的感情戲，他們的甜蜜互動和放閃是全劇最大睇頭。而家講到黃智雯大埋肚，王敏奕（飾演溫芷祺）同舊愛又糾纏不清，看來三角戀的機會甚微，而相信感情戲亦無驚喜可言。黃智雯同袁偉豪正氣十足，尢如教科書的模範家庭，都應該不會有太多愛恨交纏。就好似睇緊韓劇狗血劇情，幻想吓生活中不可能出現的情節，睇完《魷魚遊戲》或《今際之國》，換吓口味都幾好。

黃智雯和袁偉豪放閃幾好睇，但對白太老土。（劇集截圖）

至於一開頭講王敏奕能力備受質疑，就算同袁偉豪三角戀沒有出現，觀眾都期望見到她奮發向上，一洗頹風。但之後無啦啦突然轉向講王敏奕同舊愛瓜葛，阿哥王祥興（飾演溫寶祺）食食吓飯肚痛暈低，王敏奕在醫院爆喊，都令人頗感突然，感覺劇情是東講一忽，西講一忽，九唔搭八，沒甚鋪排，觀眾都好難代入王敏奕心境。

王祥興突然在餐廳腹痛暈倒。（劇集截圖）

王敏奕崩潰爆喊。（劇集截圖）

《把關者們》至此可以算是「雞肋劇」，食之無味。棄之可惜，暫時來說，此劇打發時間一流。希望之後多返些少驚喜，否則要捱足25集都幾難頂。

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