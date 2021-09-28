怪樣網紅產後稱二度發育狂曬性感照　身材比例極浮誇遭網民恥笑

台日混血網紅松崎敏葵未婚生子，跟會施暴的小孩爸爸分手之後，現在獨力撫養分別為領養、親生的2個孩子。她原本就有F級雄偉上圍，產後更是脹大了一圈，PO照顯得胸部比例驚人，被網友質疑修圖過度，無奈表示真的沒修就已經這麼大，「我自己也很困擾。」



松崎敏葵透露現在胸部是L罩杯，自從產後就一直維持這個尺寸，雖然PO照的時候看起來比例誇張，但真的只有使用美顏功能，並沒有特意把胸部和身體拉寬。她無奈說自己也不想這麼大，「一直都腰痠背痛，已經一年了。」對於這個情況同樣相當苦惱。

👇👇👇松崎敏葵呻：「一直都腰痠背痛…」網民卻笑到肚痛：「修太大了吧（笑」👇👇👇

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松崎敏葵坦言，2018年做過自體脂肪隆乳，當時是從C罩杯變成D，然而因為隔年胖了10公斤，胸部也跟著升級到F罩杯，這時就已經大得很顯眼。她後來懷孕又膨脹到I罩杯，生完寶寶那陣子甚至飆漲到M、N左右，「懷孕+生小孩，短短一年內我大6-7個罩杯。」現在的L已經是稍微退奶後的大小。

因為自己也覺得胸部尺寸太大，松崎敏葵曾經去諮詢醫生，得到「這樣很正常」的答案，「他說懷孕是女生乳腺二次發育，每個人體質不同，有些人生完小孩反而會變大很多，有些人生完就消回去原本的大小，有些人生完會比原本更小。我也是生完小孩聽醫生說才知道這個常識。」

面對許多人質疑修圖、隆乳才有這樣的視覺效果，松崎敏葵直言：「會這樣我自己也很困擾了，也不是很想這麼大。」她發現酸民不只包括沒生過小孩的人，還有些是不相信生了小孩會脹大胸部的媽媽，讓她相當無奈：「我也不知道為什麼自己生過小孩了，還會沒有這方面的常識，是否書讀得不夠多？」強調每個人體質狀況本來就不同。

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