夕陽新丁｜節目包裝速食舊情懷　藝人版《星期二檔案》收視2.9點

以工作體驗作為內容的ViuTV節目多不勝數，當中最有代表性的可謂「打工王」余途思（Yoshi），分別參與過《開工》系列以及《積極到爆》，出道短短5年已累計20項打工經驗。近日ViuTV又有一套打工體驗節目《夕陽新丁》，找來陳凱詠、徐㴓喬、梁彥宗、羅佩芝、保錡@ERROR等分別挑戰10個香港式微的行業，包括巷仔理髮、牧羊人以及巷仔理髮等工作，首周收視2.9分，成績尚算收貨。

出動保錡去學巷仔飛髮。（截圖）

對比起之前ViuTV的打工作品，今次《夕陽新丁》加入新的元素，專門派出主持去試做一日各種「夕陽行業」。全集大約二十幾分鐘，除了主持去試做的環節之外，大部分時間都是「夕陽行專」在介紹昔日香港傳統行業歷史，尤其是梁彥宗「採訪」的牧羊人行業，主持幾乎是在陪牧羊人工作，實際落手落腳有份參與的只有餵奶的部分。總括而言，藝人主持的參與程度略嫌過少，相反似訪問兼「試玩」，換個音樂和後製，與港台《星期二檔案》無異。不過，各個主持亦靠個人體驗後的感想去尚算能夠彌補工作體驗上的不足。

梁彥宗淨係主要淨係參與鍡羊和清潔的工作，事實上未能巨體了解到一位牧羊人的日常工作。（截圖）

其實工作體驗的節目在近年可謂推陳出新，以藝人作為賣點去懷緬香港的「夕陽工業」的想法亦非常正面。然而今次《夕陽新丁》只是有點到喉唔到肺的感覺。回想早前的《中女唔易做》，楊思琦去企街賣水果、康子妮去米線店做侍應、趙學而走去賣電器等，《夕陽》的工作體驗質感明顯有高下。若然要打正「保育」香港文化的情懷，何不退一步棄用藝人做主持，改以真人騷的方式，安排傳統餅店的老闆去新型製餅工場打工；邀請皮衣裁縫到知名時裝企業擔任一日「跟班」等等。當然，隨住ViuTV逾來逾多藝人加盟，公司需要照顧藝人工作量從而產生壓力，同時受Budget和時間所限，式者《夕陽新丁》的規模已經是在局限中做到最好的效果了。

《夕陽新丁》中有不少「訪問」的時間，似乎有點模糊了「工作體驗」的焦點。（截圖）

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